皮膚反覆出現紅斑塊 「固定性藥疹」過敏反應

▲有些人在服用抗生素及消炎止痛藥等藥物後，會出現固定性藥疹；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

▲圖2：治療後斑塊顏色變淡，水泡乾掉脫皮。（照片提供／王綺嫻）

王小姐的右下腹有1塊反覆紅腫的紅棕色斑塊。這次斑塊中出現水泡，她很擔心是帶狀疱疹，於是前來就醫。

▲圖1：紅色斑塊合併數顆大小不一的水泡。（照片提供／王綺嫻）

她說：「醫師，我告訴您，我這塊皮膚很奇怪。它的顏色一直沒辦法恢復正常，有時候就會紅腫，尤其是我感冒、發燒的時候。我的朋友說，是不是我感冒發燒，免疫力下降導致疱疹發作？」檢查之後發現患者右下腹的紅棕色斑塊上有大小不一的水泡（圖1），身體其他部分皮膚沒有異狀。

吃完止痛藥後就會腫起

我問她：「你這幾天有吃藥嗎？你是不是有吃藥的時候，這塊皮膚就會紅腫？」她回答：「醫師，您這樣問，好像真的跟吃藥有關係。因為這次我沒感冒，但是前幾天爬山膝蓋痛，我去買止痛藥吃，這塊皮膚就腫起來。上次我牙痛的時候，吃止痛，也有腫起來，也出現水泡。」

我請她把服用的藥讓我看一下，結果她吃的止痛藥成分為Mefenamic acid（甲芬那酸），屬於非類固醇抗發炎藥（NSAIDs），而她的病名是固定性藥疹，也就是藥物引發的過敏反應。

患者服用過敏的藥物後，在固定部位出現圓形至橢圓形、紅色或暗棕色斑塊。皮膚病灶有些是平滑的，但大部分會腫起來，有些甚至中央出現水泡或破皮傷口。

最常見導致固定性藥疹的藥物為抗生素及消炎止痛藥等，患者在服用藥物後半小時至數小時內，在相同部位出現皮疹。

停止服藥後會慢慢痊癒

固定性藥疹發作的位置可以是身體任何部位。較常見的位置為嘴唇、生殖器、手掌及腳底。在生殖器或嘴唇時，常因破皮導致嚴重疼痛。

固定性藥疹在停止服用藥物後，就算未經治療也會漸漸改善痊癒，遺留下咖啡色的印記，持續數月，甚至數年。下次服用過敏藥物時，皮膚中的免疫細胞會立即開始作用，導致復發。

我告知王小姐診斷後，提醒她之後有疼痛問題服用藥物要特別小心，並且將過敏藥物註記在健保IC卡中。

王小姐停止服用過敏藥物及接受治療後，皮膚水泡消失，顏色變淡（圖2）。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

