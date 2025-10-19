限制級
乾燥症難耐 中醫潤燥有一套
文／李佳鴻
陳小姐（化名）停經後經常口乾、唇乾、眼睛乾澀、少淚伴隨筋骨關節肌肉痠痛，本來以為是更年期症候群，但是症狀越來越嚴重，眼部持續的異物感、燒灼感，反覆發作的角膜炎或結膜炎，甚至半夜因為口乾而起床，同時有吞嚥困難，經過醫院詳細檢查確診為乾燥症。
乾燥症是一種全身性的自體免疫疾病，自體的平衡出了問題，這些自體的抗體會攻擊唾液腺和淚腺，於是口眼鼻失於濡養，造成了口腔及眼睛的乾燥。
中醫內燥是指體內陰液津液不足，或是身體過度消耗，而產生的乾燥感，養血潤燥、滋陰潤燥是治療法則。
中醫治療乾燥症會根據個人體質不同，開立不同處方。
◎中醫辨證分型
●肝腎陰虛：常見口乾舌燥，半夜醒來喝水解渴，煩熱、失眠多夢、眼睛乾澀、視物模糊、異物感、淚液少、耳鳴，腰膝痠軟，採用六味地黃丸，酌加天冬、麥冬、枸杞子、石斛、沙參、烏梅、葛根、白芍、女貞子，生津止渴潤竅明目。
●氣陰兩虛：容易出汗疲倦，口乾講話會不舒服，嚴重者隨身攜帶保溫瓶喝水，吃固體食物時，必須喝水幫助吞下，聲音沙啞、眼紅、畏光、眼睛疲勞、視力模糊、鼻腔乾燥、影響睡眠，宜用沙參麥冬湯，搭配生脈散或清燥救肺湯，來緩解眼睛疲勞、潤燥解渴。
●血虛：臉色唇色蒼白，皮膚乾燥粗糙，頭髮起毛燥，手腳容易麻，常覺得口乾，需要大量飲水，吞嚥困難，因為淚液不足，眼睛乾澀，有異物感、刺痛感，容易疲勞，怕光，看東西模糊，可用補血湯、八珍湯、人參養榮湯來養血潤燥。
不要熬夜 少吃辛辣油炸
作息不要熬夜，加上飲食少吃辛辣油炸燥熱食物，和適當的中藥治療，可以改善乾燥症患者的生活品質，減輕不適感，恢復健康人生。
（作者為新北市板橋區回春中醫診所醫師）
