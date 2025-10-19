自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

工程師有痔難言 痛到坐不住只能手術

2025/10/19 05:30
工程師有痔難言 痛到坐不住只能手術

▲戴芸浩醫師向民眾解答痔瘡問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／戴芸浩）

文／戴芸浩

一名男性工程師在門診中，主訴肛門腫脹劇痛，連坐下都無法忍受。觸診可以摸到明顯的腫塊，屬於3級混合痔，出現排便出血、腫脹、異物感甚至疼痛。他在過去2、3週已有輕微出血與灼熱感，但覺得只是「小痔瘡」自行擦藥未就醫，直到劇痛難耐才求助。

因症狀嚴重，安排他接受痔瘡手術治療。手術後，他的腫脹與疼痛有所緩解，後續也指導他調整飲食、補充水分。術後經過數週追蹤，症狀解除，生活品質恢復如常。

混合痔排便出血 甚至腫脹疼痛

痔瘡是台灣相當常見的文明病之一，雖然不致命，卻會大大影響生活品質。痔瘡依照位置分為內痔、外痔與混合痔，常見的症狀包括：排便出血、肛門搔癢、異物感、腫脹與疼痛。大多數患者在初期只是輕微不適，但若長期忽視，或持續久坐、便秘、吃辛辣油膩、飲水不足，痔瘡就可能惡化，甚至需要手術治療。

◎痔瘡的治療依照嚴重程度而有所不同。

●輕度痔瘡者通常會先採取保守治療，包括口服或外用藥物、溫水坐浴，並搭配飲食調整與良好的排便習慣。

●中重度或反覆發作的患者，則建議積極採用門診微創手術治療，例如冷凝刀或雷射等方式。這名工程師是接受雷射治療，術後恢復情況良好。

痔瘡不可恥，拖延才危險！很多人因為害羞，有症狀卻不敢就醫，直到劇痛、肛門腫到無法坐下，才倉促求助。但這時往往已經錯過最佳治療時機，可能需要侵入性處理，恢復期也會更久。

其實，多數痔瘡在早期透過藥物、坐浴、生活習慣調整就能獲得改善，建議有痔瘡困擾的患者，應注意以下幾點來預防與控制病情。

每坐1小時應起身 多蔬果多喝水

◎痔瘡患者注意事項

●每坐1小時應起身活動，促進血液循環

●多喝水（每日建議2000cc以上）、多攝取高纖食物（蔬果、全穀類）避免便秘。

●培養良好排便習慣，不要久蹲。

●避免長期吃太辣或喝酒，避免刺激肛門血管。

●一旦出現出血、腫痛、異物感等症狀，應盡早就醫。

痔瘡雖然不是危及生命的重大疾病，但若拖延不治，仍可能對生活造成極大困擾，建議民眾一旦出現不適症狀，應儘早就醫，由醫師評估病情，並及早介入治療，才能避免反覆發作，提升生活品質。

（作者為好評診所院長兼醫師）

