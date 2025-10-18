自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

非疲勞中暑 午覺醒來單眼歪斜無力 竟是缺血性中風

2025/10/18 05:30
非疲勞中暑 午覺醒來單眼歪斜無力 竟是缺血性中風

▲黃男左眼可正常轉動，但右眼眼球（紅圈處）卻偏向一邊，經檢查確認是左側腦幹中風。（員榮醫療體系提供）

記者顏宏駿／彰化報導

一名長時間在烈日下工作的50多歲黃姓男子，午休後醒來突然發現視力模糊頭暈，以為是中暑，到彰化縣員榮醫院求診，結果是缺血性腦中風，所幸治療後順利出院，持續服藥與追蹤。該院神經內科醫師陳彥秀提醒民眾，眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視，可能是腦中風警訊，千萬不要輕忽，以免錯過黃金治療時間。

單側眼皮下垂、眼球無力模糊 警訊

黃男說，上個月天氣炎熱，他因工作關係，長期曝曬在大太陽下，15日回到家休息，覺得睡一覺就好，結果睡到傍晚才醒來，發現看東西模糊不清楚，他自認是天熱過熱、中暑引起，但妻子發現他「眼睛歪斜」，火速到員榮醫院掛急診。

經檢查發現，黃男右眼眼球偏向外側，無法往內側移動，左眼活動正常，四肢肌力正常，沒有嘴歪情況，說話清楚，但出現頭暈情況。視力因眼睛無法對焦，會造成視力模糊、步態不穩，才會頭暈。隨即接受MRI（磁振造影）影像檢查，發現患者腦幹有一個小病灶，證實是缺血性腦中風。

員榮神經內科醫師陳彥秀表示，後續治療包含服用抗血小板或抗凝血藥物來預防再次中風，並配合復健改善。她說，許多人以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀，但中風的表現多樣化，需要緊急就醫，由專業醫生來評估，才能接受最及時治療。

以黃男為例，一隻眼睛活動正常，但另一隻眼睛卻無法往內側移動，這種突然發生的情況，除中風外，還需考慮其它原因，如糖尿病相關的血管病變，神經免疫性疾病例如重症肌無力，多發性硬化症，泛視神經脊髓炎等。

