「能自己吃飯真好」9旬翁圓夢移除鼻胃管

文／林俊佑、蔡姄珂

高齡9旬的曾爺爺因腦中風緊急送醫，導致四肢肌力明顯下降、吞嚥功能受損，生活自理能力大幅退化。住院期間，為避免營養不良及誤吸風險，醫師緊急替他放置鼻胃管進行灌食，協助他安全度過急性病程。

須經醫療完整評估 非僅憑意願

鼻胃管是1條經鼻腔插入胃部的細軟導管，常用於無法正常經口進食的患者，以提供營養補充、藥物投與或胃液引流，雖然能在短期內維持基本生理需求，但若長期使用，也可能引發鼻咽或食道黏膜損傷、胃食道逆流、鼻塞、口乾、異物感等不適症狀，此外，鼻胃管的存在也常伴隨心理壓力與社交退縮，使病人失去進食的主動性與生活尊嚴。

曾爺爺對於鼻胃管的不適與灌食的不自在，逐漸產生抗拒與無力感，而照護的重擔多半由他的太太黃奶奶一肩扛起，面對先生的倦怠與情緒低落，她亦感身心俱疲。

由於移除鼻胃管須經完整醫療評估，非僅憑意願決定。需由醫療人員確認吞嚥功能無明顯誤吸風險、經口攝食量足夠、無頻繁嗆咳或吞嚥無力，且病人願意並能配合進食訓練與後續照護才能移除。

通過口咽吞嚥練習+居家復能評估

在個管師介入下，曾爺爺順利銜接居家醫療與復能服務，展開吞嚥功能復能訓練，透過針對口腔、喉部與咽部肌群的專業練習，搭配濃稠化液體與泥狀飲食調整，逐步強化吞嚥能力。同時，居服員每日協助沐浴與備餐，減輕黃奶奶負擔。經持續復能與評估後，曾爺爺終於符合條件，成功拔除鼻胃管。

在成功拔管後，曾爺爺說：「能自己吃飯真好！」他的身心狀況明顯改善，整體生活品質大幅提升。從住院急性期、出院準備，到居家復能的延續支持，曾爺爺的經歷是醫療與長照資源無縫整合的最佳實例，而「鼻胃管不是一輩子的選項」，只要早期介入就有機會重拾進食尊嚴、恢復生活自主。

（作者分別為佑民醫院醫師林俊佑、佑民醫院個管師蔡姄珂）

