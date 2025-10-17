自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

腎臟囊腫 腰圍超越腿長 妻捐腎助甩水10公斤

2025/10/17 05:30

▲早期診斷、延緩病情與減少透析是減少醫療資源使用的根本之道。（記者林志怡攝）

▲早期診斷、延緩病情與減少透析是減少醫療資源使用的根本之道。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

56歲的馮先生55歲開始腹膜透析，後因雙側腎臟囊腫過大，亟需腎臟移植，馮太太為幫助先生，主動提出捐腎意願，馮先生也順利在手術後3小時「甩水」10公斤。北醫大校長吳麥斯說，血液透析被醫界形容為「耗能怪獸」，長期來說，也為病友帶來極大的不便與負擔，若患者已不得不洗腎，可考慮選擇腹膜透析，不只相對較方便，醫療資源耗用也較少。

馮先生因遺傳性多囊腎病，加上工作應酬頻繁，而接受腹膜透析，一度因雙側腎臟囊腫過大，腰圍甚至超過腿長，亟需腎臟移植，馮太太主動提出捐腎意願，助馮先生成功完成移植手術後，馮先生的腎功能也逐漸回穩。

部立雙和醫院院長李明哲表示，腎臟移植是終結透析的根本之道，雖台灣腎臟移植成功率高達92%，但礙於一腎難求，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年，等待期間，能夠妥善保護殘餘腎功能的腹膜透析對病友存活率至關重要。

吳麥斯指出，2022年全台約有250萬名慢性腎臟病患者，占總人口10.6%，多數慢性腎病患者在進入第4期前不僅未確診，甚至沒意識到自己有腎臟問題，患者人數2027年更可能增加至300萬人，照護費用更高達621.8億元。

吳麥斯說，必須接受腎臟替代療法的患者目前多數仍依賴血液透析維持生命，但血液透析相當消耗資源，估計每位病人每年需使用逾7.4萬公升的水、1963度電，並產生超過320公斤的廢棄物。

吳麥斯建議，有透析需求的患者可選擇可居家進行的腹膜透析，對於患者來說更加方便，耗用的醫療資源也較少，且目前台灣新發透析患者的5年累積存活率達55.1%，居全球之冠，其中腹膜透析者5年累積存活率更高達68.7%，治療成效佳。

