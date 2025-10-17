自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

彎腰竟4節脊椎骨折 多發性骨髓瘤作崇

2025/10/17 05:30

▲滕傑林醫師表示，宋女士的脊椎有多處壓迫性骨折，是多發性骨髓瘤的特徵。（記者蔡淑媛攝）

▲滕傑林醫師表示，宋女士的脊椎有多處壓迫性骨折，是多發性骨髓瘤的特徵。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

62歲的宋女士2年前彎腰時發生下背骨折，從痠痛到嚴重劇痛、難以行走，原以為是骨質疏鬆，就醫發現多達4節脊椎骨折，接受骨泥灌漿成形手術，進一步檢驗是罹患「多發性骨髓瘤」，造成壓迫性骨折，接受「四合一標靶治療」，以及自體造血幹細胞移植，已恢復行走及活動能力。

台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林指出，多發性骨髓瘤是發生在骨髓的血液疾病，主要影響製造抗體的漿細胞異常增生，造成骨頭變脆、容易骨折，出現免疫力下降、腎功能受損，合併貧血、骨頭痛等症狀，多數病人就診骨科、腎臟科或健檢時意外確診，國內每年約有800人罹病，發生年齡為60至65歲。

四合一標靶治療 恢復活動力

多發性骨髓瘤確切病因不明，醫學推測與基因變異相關，無有效預防方法，也無法完全根治，但隨著新藥、免疫療法與自體造血幹細胞移植進步，越來越多病人得以長期控制病情，維持良好生活品質。

滕傑林說，治療多發性骨髓瘤，複合標靶治療中使用免疫調節劑，傳統一開始就採高劑量治療，常見手腳麻木、便秘或皮膚疹等副作用，以致患者中斷治療，台中榮總以漸進式免疫調節劑量模式，從低劑量逐步調高至標準劑量，搭配定期監測與支持照護，有助患者完成療程，且療效相當。

滕傑林指出，過去常用「三合一標靶治療」即3蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇3種藥物，可有效控制病情，而從今年9月起健保有條件給付「新型單株抗體」，成為「四合一療法」，更能精準鎖定骨髓瘤細胞，活化免疫系統清除腫瘤，讓病情更穩定，控制更長久，也提高長期存活率。

▲宋女士（右2）接受治療後不再疼痛，能正常活動，昨與先生感謝中榮團隊的治療。（記者蔡淑媛攝）

▲宋女士（右2）接受治療後不再疼痛，能正常活動，昨與先生感謝中榮團隊的治療。（記者蔡淑媛攝）

