健康 > 心理精神

八旬翁變孤僻 就醫才知非憂鬱是失智

2025/10/17 05:30

▲失智症與憂鬱症的症狀常重疊，甚至可能並存，長者若出現情緒或行為異常，應盡早就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

80歲謝姓老翁原本熱衷園藝與廟會，最近突然沉默寡言，對周遭事物也興致缺缺，家人原以為他是因親友接連離世，引發「老年憂鬱症」，結果經診斷竟是「失智症」，讓家人大感意外。衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行表示，失智症與憂鬱症的症狀常重疊，甚至可能並存，長者若出現情緒或行為異常，應盡早就醫，擬妥治療及因應之道。

症狀常重疊 家屬容易誤判

謝翁的兒子說，父親幾個月來總是鬱鬱寡歡，過去悉心照料、當成寶貝的花草盆栽，如今全部枯萎也無動於衷；以往每天都會到鄰居家串門子或去參加廟會活動，現在卻整天足不出戶，甚至說出「人生沒意義」等消極話語。由於母親與父親的幾位老朋友在近幾年相繼離世，認為他是心情大受打擊罹患憂鬱症，沒想到醫師檢查後卻是失智症。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行指出，許多失智症的早期表現，並非大眾熟知的「記憶力變差」，而是以「情緒行為變化」，例如動機喪失、社交退縮、情感淡漠等，這些外在表現與憂鬱症極為相似，導致家屬容易誤判。謝翁經檢查，腦部已有萎縮，認知功能測驗也顯示失智症跡象。

「很多人寧可是憂鬱，也不願面對失智，因為失智症目前仍難以逆轉」，陳羿行說，失智症很少出現症狀急速惡化的情形，因為這是老化現象，通常需要較長的時間才發病。

陳羿行說，根據研究，重度憂鬱症患者罹患失智症的風險比一般人高出51%，有憂鬱症者也要積極治療，才能降低成為失智症的風險。陳羿行指出，失智症和憂鬱症是影響老年身心健康的2大威脅，如果發現長輩情緒低落、記憶力下降或性格改變，不應輕忽，應盡早就醫檢查，才能延緩病程、將衝擊降到最低。

▲1名老翁突然變孤僻，對周遭事物沒興趣， 家人誤認憂鬱症就醫才知是失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰化醫院提供）

