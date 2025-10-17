自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

迎戰冬季呼吸道疾病！ 醫：家有嬰幼兒 慎防RSV

2025/10/17 05:30

▲醫師提醒，新生兒感染RSV後的急診與住院率是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，是1歲以下嬰幼兒死亡的主因之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲醫師提醒，新生兒感染RSV後的急診與住院率是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，是1歲以下嬰幼兒死亡的主因之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

今年秋冬首波東北季風預計週日報到，各地氣溫將明顯轉涼，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒（RSV）後，氣喘風險將攀升3倍，除響應公費流感疫苗「左流（流感）右新（新冠肺炎）」外，家中有嬰幼兒的家庭也應「首重RSV」，才能安心度過呼吸道疾病好發季。

雙寶媽謝小姐說，大寶在嬰兒時期因感染RSV，住院將近2週，雖在家人全天候照顧下康復，但因病毒侵犯下呼吸道，落下氣喘體質，迄今仍需定期回診、每日服用氣喘藥物，並注意遠離過敏原，照護成本與心力大大增加，因此二寶出生時，她立刻帶孩子接種長效型單株抗體，避免憾事再發生。

感染呼吸道融合病毒 氣喘風險多3倍

謝小姐也呼籲其他家長，千萬不要誤以為RSV只是小感冒，忽略感染後可能對孩子長期的健康衝擊。

黃立民指出，RSV初期症狀多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，與流感、新冠肺炎、感冒相似，但前述疾病侵犯到下呼吸道的風險僅2-23%，嬰兒期感染RSV產生肺炎或細支氣管炎的風險最高可達40%，且嬰幼兒氣管較為細小且處於發育期，若發生肺炎，缺氧、急性呼吸困難甚至呼吸衰竭的風險比成人更高。

黃立民說，新生兒感染RSV後的急診與住院率是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，是1歲以下嬰幼兒死亡的主因之一，但目前僅能透過支持性療法緩解症狀，如氧氣噴霧、止咳、退燒藥等，需要仰賴病童自身的抵抗力抵抗病毒，且曾感染RSV的孩童，日後罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，影響更可能持續到青春期。

RSV長效型單株抗體 可降低感染風險

「RSV長效型單株抗體」可降低RSV病毒感染風險，以及8成因RSV感染住院的風險，適用於新生兒與嬰幼兒。目前健保已給付妊娠週數未滿33週的早產兒、妊娠週數未滿35週且合併有慢性肺部疾病，或1歲以下患有血液動力學上顯著異常的先天性心臟病童可使用RSV單株抗體，其他嬰幼兒若想施打，則需自費。

因此，黃立民呼籲，為迎戰呼吸道疾病盛行季，家長帶家中孩童前往接種公費疫苗時，也可以主動與醫師討論，且平時建議減少帶嬰兒出入人多擁擠的公共場所、勤洗手、保持良好衛生習慣；若家中有人出現感冒症狀，應避免與嬰兒密切接觸。

