健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

6旬婦暴瘦 副甲狀腺亢進作祟

2025/10/16 05:30

▲莫名原因暴瘦，應及早找出病因，對症治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲莫名原因暴瘦，應及早找出病因，對症治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

60歲陳女士近兩年來暴瘦10公斤，卻始終找不到原因，經轉診來院抽血檢查，發現有高血鈣且副甲狀腺荷爾蒙（iPTH）飆高，安排甲狀腺超音波檢查後，果然查出1顆腫瘤（圖1），核子醫學掃描也顯示為功能性副甲狀腺瘤（圖2），確診為原發性副甲狀腺機能亢進（簡稱原發性副甲亢），安排手術切除後，病理報告為罕見副甲狀腺癌，手術後恢復良好，體重也逐漸上升。

▲圖1:甲狀腺超音波檢查發現1顆腫瘤。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

▲圖1:甲狀腺超音波檢查發現1顆腫瘤。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

▲圖2:核子醫學掃描顯示為功能性副甲狀腺瘤。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

▲圖2:核子醫學掃描顯示為功能性副甲狀腺瘤。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

陳女士自述身體健康，唯獨2年前體重開始下降，剛開始不以為意，沒想到體重持續下降10公斤，家人擔心她罹患癌症，她也到處求醫。首先排除糖尿病或甲狀腺機能亢進，加上腹部及婦科超音波檢查正常，胃鏡、大腸鏡也都沒有異常，醫師建議看身心科，可是服藥後，體重還是沒有回升，只好轉介諮詢新陳代謝科意見。

罕見副甲狀腺癌引發 手術切除後 體重漸上升

經再次檢查血糖、甲狀腺功能，並加驗腎上腺功能及血鈣，結果發現有高血鈣13.4mg/dL（正常8.6-10.3），且肌酸酐略高1.38mg/dL（正常小於1.3），而其它數值都正常；進一步抽血檢查，患者的副甲狀腺荷爾蒙指數竟高達2759pg/ml（正常15-88），證實為原發性副甲亢。

她的頸部右側甲狀腺有明顯突起（圖3），透過甲狀腺超音波確認為1顆約3.7公分的腫瘤，醫師安排細胞穿刺，報告結果懷疑是惡性，核子醫學掃描後顯示確實為有功能性的副甲狀腺瘤，於是轉介到外科切除，病理報告證實是罕見的副甲狀腺癌，所幸沒有轉移的情形。

▲圖3:身體診查時摸到頸部右側甲狀腺有明顯突起，。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

▲圖3:身體診查時摸到頸部右側甲狀腺有明顯突起，。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

術後恢復良好，血鈣及副甲狀腺荷爾蒙都降至正常值，體重也逐漸上升6公斤，不再瘦巴巴。

一般而言，成年人若在6-12個月體重明顯下降超過5%，這是身體發出警訊，需要盡快就醫。常見體重減輕原因包括：內分泌與新陳代謝問題（如糖尿病、甲亢、腎上腺功能低下及原發性副甲亢），或者腸胃道與消化道問題，以及慢性疾病、自體免疫疾病、感染性疾病、癌症、神經性疾病、心理與精神疾病等。

平時抽血加驗鈣離子 可提早發現 避免併發症

此案例是罕見的副甲狀腺癌引起原發副甲亢，進而造成高鈣血症，而高血鈣會影響胃腸道功能，從而影響食慾和進食，不過陳女士的飲食正常則是少見例外情形。

提醒民眾，如果體重減輕卻找不到病因，可以掛新陳代謝科門診，也許就是原發性副甲亢造成的，此外建議平時抽血時加驗鈣離子，就可以提早發現原發性副甲亢，才能早期治療，避免併發症的產生。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

▲醫師提醒，民眾若出現體重暴瘦症狀，當心可能是副甲狀腺亢進問題。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

▲醫師提醒，民眾若出現體重暴瘦症狀，當心可能是副甲狀腺亢進問題。（照片提供／中國附醫內分泌科主任王子源）

