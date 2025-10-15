B型血友病患注射新藥 1年未嚴重出血

▲翁德甫醫師（右）說，傅先生（左）是全台首位接受新型再平衡藥物，以皮下注射方式施打患者。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

30歲的傅先生為罕見重度B型血友病合併過敏性抗體患者，因缺乏凝血因子經常自發性出血，歷經消化道大出血、2次腦出血及拔牙後出血，多次命在旦夕，留下嚴重關節病變，只能仰賴輪椅代步，所幸經皮下注射再平衡藥物，1年多來不再嚴重出血。

傅先生自幼接受第9因子治療，引發嚴重過敏反應，多年來只依靠短效、昂貴的繞徑藥物止血，雖有健保支持，但成長過程中，連拔牙都出血不止，甚至出現休克、癲癇等併發症，憑堅強意志度過難關，直到新型再平衡藥物問世，才為病情帶來轉機。

請繼續往下閱讀...

台中中山附醫血液病中心主任翁德甫說，傅先生是全台首位接受新型再平衡藥物，以皮下注射方式施打患者，療法使用與糖尿病胰島素相似筆針，患者可自行操作，自去年9月起，他開始每天自我施打後，1年多來不再出血，甚至進行拔牙手術時，也僅需少量繞徑藥物即可止血。

醫療團隊指出，血友病為出血性疾病，依缺乏凝血因子，分為缺少第8因子的A型與缺少第9因子的B型，其中，傅先生罹患B型相當少見，且合併抗體與過敏體質，治療極為困難。

新型再平衡藥物自費療程費用超過600萬元，所幸經衛福部恩慈療法計畫補助，減輕患者經濟壓力，歷經超過1年自我注射，已鮮少出血，成功告別長期反覆出血威脅，重獲穩定安心生活。

外出不需協助 重掌生活自主

傅先生表示，數月來能操作電動輪椅，在台中街道自由穿梭，從住家到醫院回診也不需他人協助，甚至獨自搭高鐵參與外地活動，新藥出現，不僅改善病情，也重新掌握生活自主權，象徵血友病治療的一大突破。

▲傅先生的左膝關節曾因病腫脹出血、變形。（中山附醫提供）

