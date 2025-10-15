自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

產後隔日昏倒 剖腹產「靜脈血栓」風險高

2025/10/15 05:30

▲醫師提醒，婦女產後應盡快下床活動，以免發生靜脈栓塞，甚至肺栓塞等狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲醫師提醒，婦女產後應盡快下床活動，以免發生靜脈栓塞，甚至肺栓塞等狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

29歲的何小姐在妊娠將滿40週時，於診所剖腹產下1名女寶寶，原本一切順利，隔天中午卻突然痙攣昏倒，送醫後確診肺栓塞，搶救後住院23天後終於恢復。馬偕醫院婦產科部資深主治醫師陳宜雍提醒，剖腹產為靜脈血栓的危險因子，建議剖腹產婦女手術後需盡快下床活動。

肺栓塞疏通手術+葉克膜搶命

何小姐在生產隔天一早下床活動時感到非常暈眩，醫師起初判斷可能是低血糖或低血壓，建議臥床充分休息後再下床，但何小姐中午再度下床活動時，仍感到極度暈眩，並突然痙攣昏倒，曾經有短暫恢復意識，但隨即出現呼吸困難、血氧下降。

因何小姐情況相當危急，家人緊急聯絡救護車送醫，但抵達醫院前，何小姐一度因失去呼吸心跳而壓胸急救，抵達馬偕醫院急診後，婦產科醫師判定是生產後發生肺栓塞，並緊急會診心臟外科裝置葉克膜，及進行肺栓塞疏通手術。

馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝說，傳統治療危及生命的大範圍肺栓塞，必須要鋸開胸骨，藉由體外循環機協助，切開肺動脈後取出血栓，手術傷口大，對於多重疾病且虛弱的病人需要較長恢復期。

何小姐因急救時間較長，且各項評估風險較高，林育輝表示，經與家屬討論後，改採「超音波震盪導管溶栓術」治療，透過超音波能量加速藥物深入血栓，加速血栓溶解，何小姐於術後藉由葉克膜支持、讓心臟休息，病情逐漸穩定，雖住院長達23天，但沒有留下任何神經學症狀，最後歡喜出院，為孩子舉辦滿月酒。

比例增加 醫︰盡快下床活動

陳宜雍提醒，剖腹產是靜脈血栓的危險因子，發生率約為千分之3，遠高於經陰道生產，且近年來比例有增加趨勢，建議剖腹產婦女生手術後需盡快下床活動。

另外對於高風險產婦，建議穿著包覆至膝蓋以上之醫療級彈性壓力襪，或使用機械式裝置，減少下肢血液滯留，以防範產後發生肺栓塞的可能。

