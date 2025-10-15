上週增75流感重症 本季新高

▲若家中小小孩不敢打針，家長可考慮自費改用鼻噴式疫苗。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

受到連假期間部分門診休診影響，上週類流感門急診就診人次較前一週下降10.2%，但衛福部疾管署副署長曾淑慧提醒，目前仍處於流感流行期，且疫苗打氣踴躍，疾管署將啟用20萬劑疫苗採購開口合約，預計11月上旬前配送完畢，可供民眾接種。

曾淑慧說明，今年第41週（10月5日至10月11日）類流感門急診就診計13萬7988人次，社區中呼吸道病原體仍以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，疾管署會持續觀察後2週是否有個案回補情況，目前預計此後疫情有機會緩步下降，直到12月初再度上升。

疫苗已接種212萬劑 較往年踴躍

疾管署疫情中心副主任李佳琳補充，10月7日至10月13日新增75例流感併發重症，為本流感季單週新增最多重症個案的一週，年齡包括未滿10歲至90歲以上，個案均未接種疫苗；另新冠肺炎方面，第41週新冠門急診就診計1659人次，較前一週下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。

曾淑慧指出，疾管署自10月1日起提供公費流感、新冠肺炎疫苗，其中流感疫苗已接種212萬劑，較往年更為踴躍，疾管署也啟用開口合約，採購20萬劑流感疫苗，包括國光8萬劑，東洋、GSK、賽諾菲等廠牌各4萬劑，預計11月上旬前完全配送完畢。

小孩怕打針 可考慮鼻噴式疫苗

北醫大附醫兒科部主任張璽提醒，現在接種的公費流感疫苗預防的是明年的疫情，預防重於治療，家長務必要帶孩子接種疫苗，如果孩子比較害怕打針，家長也可以考慮選擇自費的鼻噴式疫苗。

張璽提到，一般感冒引起發燒後，體溫大概會攀升至38度到39度，流感大約高1度，通常落在39度左右，最高會到40度，且會伴隨很強的倦怠感，家長若發現孩子持續高燒，或是在退燒後仍明顯體力不佳，務必提高警覺，注意是否有流感感染風險，並尋求醫療協助。

▲疾管署副署長曾淑慧提醒，現在仍處於流感流行期。（記者林志怡攝）

