自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

20歲男愛美DIY除毛 釀皮膚大面積擦傷

2025/10/15 05:30

▲醫師提醒，用剃刀刮毛等刮除式除毛僅切斷毛髮表面，若剃刀工具不潔，或皮膚乾燥、較薄，容易造成皮膚刮傷或刺激；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲醫師提醒，用剃刀刮毛等刮除式除毛僅切斷毛髮表面，若剃刀工具不潔，或皮膚乾燥、較薄，容易造成皮膚刮傷或刺激；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／胡怡萱

20歲李同學相當注重外表，因為腿毛多又長，讓他不敢穿短褲出門，為了解決這個困擾，決定網購除毛儀自行除毛。沒想到除毛後，皮膚出現整片紅腫擦傷與疼痛，嚇得他趕緊至皮膚科看診。

外傷藥膏治療不碰水 1週恢復

經檢查發現，除毛儀雖無刀片，是使用特殊堅硬材質摩擦皮膚，以物理性破壞毛髮，導致表皮損傷。透過傷口不碰水及不使用清潔劑，並給予外用傷口藥膏，1週後李同學受損的皮膚才漸漸恢復原本狀態。

在追求光滑肌膚的時代，除毛已成為不分男女的日常美容習慣。除毛的方式大致可分為物理性、化學性與光學性，這些方法大多為暫時性除毛，毛髮會在數天至數週內再生，且效果因個人體質而異。

物理性除毛的方法包括剃刀刮毛、手動拔除和使用除毛儀，因為操作簡單、成本低廉，是許多人的優先選擇。但是刮除式除毛僅切斷毛髮表面，不除根部，毛髮再生快，且若剃刀或除毛儀不潔，或因皮膚乾燥、較薄，容易造成刮傷或刺激。

拔除式除毛可能導致皮膚鬆弛或倒插毛，反覆密集除毛甚至可能引起毛囊炎、紅腫擦傷、刺痛等不適感。

蜜蠟除毛同為物理性拔除，使用熱臘或冷蠟紙拔除毛髮根部，效果約3-6週，毛髮再生時較細軟，但疼痛感強烈，可能引起皮膚紅腫、燙傷或毛囊炎。

除毛方式多元 多為暫時性效果

化學性除毛常見方式為脫毛膏，脫毛膏使用化學成分溶解毛髮蛋白質，過程無痛、快速，效果持續約一週，但化學成分可能刺激皮膚，引起過敏、灼熱或紅腫，不適合敏感性肌膚或私密處使用，長期使用可能導致皮膚乾燥或色素變化。

除了上述方法，市面上還有一些光學除毛儀，宣稱可抑制毛髮生長，但這些產品多為暫時性效果，若使用不當，可能導致燒燙傷、色素不均或永久疤痕，根據「醫療器材管理法」此類儀器亦需取得醫療器材許可證，保障消費者的基本安全。

雷射永久除毛 需專業醫師進行

目前若要安全除毛，並合乎法規且能達到永久除毛效果，僅有雷射除毛。雷射除毛屬於醫療行為，必須在合法立案的醫療院所，由專業醫師操作醫療儀器才能進行。

雷射除毛的原理是利用特定波長的雷射光，毛囊色素吸收雷射能量後，破壞毛囊的生長能力，常見有755nm亞歷山大雷射、二極體雷射、脈衝光等，但需要多次療程，才能有效解決毛髮困擾。

建議若要追求長久且安全的除毛效果，務必尋求皮膚科醫師協助，以免造成不必要的傷害。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

▲患者因不當除毛導致皮膚受損。（照片提供／胡怡萱）

▲患者因不當除毛導致皮膚受損。（照片提供／胡怡萱）

▲患者因不當除毛導致皮膚受損。（照片提供／胡怡萱）

▲患者因不當除毛導致皮膚受損。（照片提供／胡怡萱）

▲醫師替患者檢查患部；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／胡怡萱）

▲醫師替患者檢查患部；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／胡怡萱）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中