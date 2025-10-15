20歲男愛美DIY除毛 釀皮膚大面積擦傷

▲醫師提醒，用剃刀刮毛等刮除式除毛僅切斷毛髮表面，若剃刀工具不潔，或皮膚乾燥、較薄，容易造成皮膚刮傷或刺激；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／胡怡萱

20歲李同學相當注重外表，因為腿毛多又長，讓他不敢穿短褲出門，為了解決這個困擾，決定網購除毛儀自行除毛。沒想到除毛後，皮膚出現整片紅腫擦傷與疼痛，嚇得他趕緊至皮膚科看診。

外傷藥膏治療不碰水 1週恢復

經檢查發現，除毛儀雖無刀片，是使用特殊堅硬材質摩擦皮膚，以物理性破壞毛髮，導致表皮損傷。透過傷口不碰水及不使用清潔劑，並給予外用傷口藥膏，1週後李同學受損的皮膚才漸漸恢復原本狀態。

在追求光滑肌膚的時代，除毛已成為不分男女的日常美容習慣。除毛的方式大致可分為物理性、化學性與光學性，這些方法大多為暫時性除毛，毛髮會在數天至數週內再生，且效果因個人體質而異。

物理性除毛的方法包括剃刀刮毛、手動拔除和使用除毛儀，因為操作簡單、成本低廉，是許多人的優先選擇。但是刮除式除毛僅切斷毛髮表面，不除根部，毛髮再生快，且若剃刀或除毛儀不潔，或因皮膚乾燥、較薄，容易造成刮傷或刺激。

拔除式除毛可能導致皮膚鬆弛或倒插毛，反覆密集除毛甚至可能引起毛囊炎、紅腫擦傷、刺痛等不適感。

蜜蠟除毛同為物理性拔除，使用熱臘或冷蠟紙拔除毛髮根部，效果約3-6週，毛髮再生時較細軟，但疼痛感強烈，可能引起皮膚紅腫、燙傷或毛囊炎。

除毛方式多元 多為暫時性效果

化學性除毛常見方式為脫毛膏，脫毛膏使用化學成分溶解毛髮蛋白質，過程無痛、快速，效果持續約一週，但化學成分可能刺激皮膚，引起過敏、灼熱或紅腫，不適合敏感性肌膚或私密處使用，長期使用可能導致皮膚乾燥或色素變化。

除了上述方法，市面上還有一些光學除毛儀，宣稱可抑制毛髮生長，但這些產品多為暫時性效果，若使用不當，可能導致燒燙傷、色素不均或永久疤痕，根據「醫療器材管理法」此類儀器亦需取得醫療器材許可證，保障消費者的基本安全。

雷射永久除毛 需專業醫師進行

目前若要安全除毛，並合乎法規且能達到永久除毛效果，僅有雷射除毛。雷射除毛屬於醫療行為，必須在合法立案的醫療院所，由專業醫師操作醫療儀器才能進行。

雷射除毛的原理是利用特定波長的雷射光，毛囊色素吸收雷射能量後，破壞毛囊的生長能力，常見有755nm亞歷山大雷射、二極體雷射、脈衝光等，但需要多次療程，才能有效解決毛髮困擾。

建議若要追求長久且安全的除毛效果，務必尋求皮膚科醫師協助，以免造成不必要的傷害。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

▲患者因不當除毛導致皮膚受損。（照片提供／胡怡萱）

▲醫師替患者檢查患部；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／胡怡萱）

