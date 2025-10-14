義消心跳停止44分鐘 救護員、醫療團隊接力救回

▲52歲傅姓義消（左2）與其他3位曾經心跳停止、如今成功康復的病友，一同出席團聚會，分享生命重生的喜悅。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

台南市52歲傅姓義消今年6月的某一天早上突然覺得胸痛，趕緊打119報案，到院後診斷為急性心肌梗塞，急診時卻突然心跳停止，經搶救並啟動葉克膜，成功搶回一命，目前已回復正常生活。昨天參加奇美醫院「重啟心跳．擁抱新生」團聚會，分享心路歷程，他說，「很感謝自己在心跳停止44分鐘後，被救了回來，現在很珍惜活著的每一天！」

奇美醫院昨天邀請4名心跳停止（OHCA）成功康復的病友與家屬，與曾經參與搶救的消防局緊急救護技術員及醫院的急救團隊一同團聚，分享重生的喜悅，並送上「永生花」及蛋糕給予祝福，場面相當溫馨。

傅姓義消表示，平時訓練時就有學過心肌梗塞的前兆，當天突然感到胸悶、冒冷汗、手腳麻痺，覺得不對勁，就趕緊請人打119叫救護車，到院後就開始意識模糊，但急救過程都還有感覺，包括CPR心肺復甦術的按壓和電擊，再醒過來已是20幾天後了。

喘、胸悶、胸痛都是危險警訊

傅姓義消說，醒來後感覺自己好像做了一場夢，「神遊」期間感覺自己到處去，去坐船、去海邊，好像還一直打電話叫麥當勞，卻一直等不到餐。感謝所有參與急救、治療、照護他的人。

奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任蔡長志表示，心肌梗塞是造成猝死可能原因的前幾名，不少病人平常生活正常，發病時卻突然倒下，救命時間很短，喘、胸悶、胸痛都是危險警訊，平時要控制三高、做好心血管保養及維持血管健康。

蔡長志指出，從院外目擊即時急救、緊急救護技術員院前處置、急診院內搶救，到跨科整合治療，環環相扣，缺一不可，可謂是「生命之鏈」，4位出席團聚會的病友，都是生命之鏈完整銜接的最佳見證。

