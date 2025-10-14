自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「肝臟自體移植合併體外心肺循環」 北榮完成全球罕見手術

2025/10/14 05:30

▲北榮透過肝臟自體移植合併體外心肺循環，成功為潘女士切除惡性平滑肌肉瘤；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

▲北榮透過肝臟自體移植合併體外心肺循環，成功為潘女士切除惡性平滑肌肉瘤；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

53歲潘女士在例行健康檢查時，發現體內有1顆惡性腫瘤，確診「惡性平滑肌肉瘤」，且腫瘤直抵心臟，唯有透過手術才能一勞永逸，但因潘女士腫瘤發生位置險惡，潘女士多次被診斷宣判「死刑」，但北榮完成全球罕見「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術，術後至今6個月恢復情況良好。

助惡性平滑肌肉瘤患者重生

潘女士2024年6月例行健檢發現罹患「惡性平滑肌肉瘤」，腫瘤位於肝靜脈與下腔靜脈，只有透過手術才有希望痊癒，但因為潘女士的腫瘤所在位置險惡，許多醫學中心都認為，執行手術極度危險，也無法切除乾淨，認為根除手術「幾乎不可能」。

多次被診斷宣判「死刑」的潘女士於今年3月赴北榮一般外科主任王心儀門診就醫，王心儀一通電話聯繫肝臟移植專家、北榮移植外科主任劉君恕，經過討論，劉君恕形容，這次手術是「拆除一顆充滿引信的炸彈，稍有不慎，便將引爆！」

針對「惡性平滑肌肉瘤」，劉君恕解釋，此類腫瘤罕見且具侵略性，在身體任何部位的平滑細胞都可能發生，確切病因尚不明確，發生率為每百萬人口中僅約1至2例，好發於40至60歲族群，其中女性患上子宮惡性平滑肌肉瘤的機率較高，目前沒有已知的有效方法可以完全預防惡性平滑肌肉瘤。

患者多次被診斷宣判「死刑」

劉君恕說，潘女士的手術涉及肝臟血流控制、靜脈重建、心臟與下腔靜脈腫瘤切除等層層關卡，肝臟移植團隊在手術中先將肝臟從體內完整取出，在體外進行精準的腫瘤切除與肝靜脈重建，心臟外科團隊則啟動體外心肺循環，切除位於下腔靜脈及右心房的腫瘤，並重建下腔靜脈，最後再將處理後的肝臟重新「歸位」。

「複雜度、困難度爆表！」劉君恕表示，團隊在潘女士堅定不移的信任下，於4月9日執行「拆彈」手術，歷時14小時，終於完成結合了肝臟自體移植與心臟外科體外心肺循環的同步腫瘤切除。

劉君恕說，這類手術在現有的全球醫學文獻中，仍是鳳毛麟角的存在，血管平滑肌肉瘤的案例更是屈指可數，潘女士術後至今6個月，恢復情況良好，沒有任何復發跡象，也希望這次案例可以向所有可能面臨類似困境的病患及其醫師傳遞堅定的信念，相信有醫護人員願意挑戰極限，為生命創造奇蹟。

▲病友潘女士自製永生花，感謝北榮醫療團隊克服萬難搶救她的生命。（北榮提供）

▲病友潘女士自製永生花，感謝北榮醫療團隊克服萬難搶救她的生命。（北榮提供）

▲北榮移植外科主任劉君恕說明「肝心」團隊聯手成功「拆彈」過程。（圖為北榮提供）

▲北榮移植外科主任劉君恕說明「肝心」團隊聯手成功「拆彈」過程。（圖為北榮提供）

