健康 > 抗老養生 > 中醫藥

慢性腎臟病惱人 中藥調理延緩惡化

2025/10/13 05:30

▲黃耆、丹參可延緩腎功能惡化。（照片提供／好康中醫診所院長高晧宇）

▲黃耆、丹參可延緩腎功能惡化。（照片提供／好康中醫診所院長高晧宇）

文／高晧宇

60多歲的楊先生有吸菸史，被診斷慢性腎病變，長年受蛋白尿和失眠所苦，經過幾個月的中藥調整後，已無蛋白尿、睡眠品質跟精神也進步許多。

另1名陳伯伯則飽受糖尿病、痛風、高血壓所苦，腎絲球過濾率已下降到7mL/min/1.73m²，肌酸酐也上升到7.8mg/dL，洗腎風險極高，經過幾個月的中藥調整後，腎絲球過濾率上升到10mL/min/1.73m²，肌酸酐也下降到6.0mg/dL，飯前血糖也從180mg/dL下降到100mg/dL上下，此外整體精神跟胃口也進步許多，也不用臨時請病假。

慢性腎臟病是指腎臟持續3個月以上出現不可逆的損害。常見原因有高血壓、高血糖、泌尿道感染、自體免疫疾病與藥物。臨床上可藉由蛋白尿、尿液沉澱異常或影像檢查發現腎臟損傷。若檢查發現嚴重蛋白尿（蛋白尿/肌酸酐≥300mg/g）、血鉀高於5.5mEq/L、頑固性高血壓或反覆結石，應及早就診腎臟科。

慢性腎臟病屬於中醫「水腫」、「腎風」或「小便如膏」等範疇，病位在腎，並與脾、胃、心、肝、肺密切相關。初期多與外邪侵襲或肝氣鬱結有關，治療上宜疏風解表、疏肝解鬱，並注意保暖與情志調暢；中期則常見濕熱壅盛、瘀血阻絡、毒邪內留，對應西醫的腎臟纖維化，此時治法強調清熱涼血、化瘀解毒，常用生地、赤芍、丹皮、蒲公英與蟲類藥物；末期則多見脾腎氣虛，出現倦怠、乏力、易感染，治則以補氣活血、固本培元為主，常用黃耆配丹參，並兼顧化濁消瘀之法，如用大黃、桃仁等藥。

飲食避免高鉀水果、紅肉

腎病患者需常常測量血壓、監測體重、按時服藥並戒菸。建議低鉀飲食，避免高鉀水果與紅肉、精製糖與高鹽食物，多以魚肉取代紅肉。

（作者為好康中醫診所院長、馬偕中醫部內科兼任主治醫師）

