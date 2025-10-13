自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

8歲童心跳166、喘鳴 就醫診斷氣喘、甲亢

2025/10/13 05:30

▲病史詢問、理學檢查、胸部X光和心電圖是鑑別診斷心搏過快的重要工具。（照片提供／急症暨加護醫學中心主治醫師蕭相如）

文／蕭相如

8歲的何同學心臟怦怦跳有一段時間，後來開始發燒，某天他不只覺得心臟怦怦跳，還喘不過氣來，媽媽注意到他的精神也很差，於是把他帶來急診。

超音波確認心臟無異常

在急診，他的心跳高達每分鐘166下，使用聽診器可以聽到他的呼吸有喘鳴音，於是給予霧化型支氣管擴張劑治療，安排心電圖與胸部X光檢查。經治療之後，他喘的狀況已經明顯的改善，但是心跳依然很快，心電圖為竇性頻脈（如圖），因此住院接受進一步的檢查與治療。

住院之後，進行心臟超音波，確認他心臟的結構與功能沒有異常；媽媽也提到，何同學最近似乎變瘦了，因而進行甲狀腺功能的檢測，發現他有甲狀腺亢進，這解釋了為什麼他會持續心跳過快與變瘦，診斷為氣喘與甲狀腺亢進。之後，隨著病情的逐漸穩定，何同學也平安出院了，目前使用口服藥治療中。

雖然我們的心臟不斷地在跳動，但是平時幾乎不會注意到自己心臟的跳動；當心跳變快或不規律時，我們才會有感覺，這就是心悸。心跳變快的原因很多，緊張、飲用刺激性的飲料，如咖啡因是常見的原因。另外，心律不整或甲狀腺亢進也是原因之一。

心跳變快大部分無害

心跳變快的原因很多，大部分都是無害的，但是心跳變快且伴隨有呼吸喘的現象，一定要就醫。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

