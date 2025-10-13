自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

47項原廠藥退出台灣 石崇良：防停供搶藥 必要時採統一供貨

2025/10/13 05:30

▲有關原廠藥退出台灣，經健保署詢問藥廠，業者都回應與藥價無關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲有關原廠藥退出台灣，經健保署詢問藥廠，業者都回應與藥價無關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者黃政嘉、林志怡／台北報導

有藥師發現，今年撤離台灣市場的藥物比往年多，據衛福部食藥署統計，今年截至9月底，已47項藥物規劃退出台灣市場，但多是老藥，有替代藥品可用，為避免囤貨缺藥，衛福部長石崇良表示，「藥事法」修正後，也將授權食藥署必要時採取統一控貨作法，避免藥品失衡。

國內藥師發現，過去10年僅13款原廠藥退出台灣市場，但光今年就有7款原廠藥相繼撤離，包括：高血壓藥安普諾維膜衣錠、止痛消炎藥萬克適錠、氣喘用藥可滅喘懸浮吸入液、化痰藥氣舒痰液、降血脂藥美百樂、抗憂鬱藥百憂解等，國內藥品供應出現警訊。

46項老藥都有替代藥品

食藥署則統計，今年至9月底已有47項藥品規劃退出台灣市場，經評估，其中25項有「三同」（同成分、同劑型、同劑量）學名藥可替代，另21項雖無三同藥品，但也有同成份、不同劑型，或藥理機轉類似、適應症相同的藥品可銜接使用。但有1款免疫抑制劑「生體睦靜脈輸注濃縮液」（主成份：Cyclosporin）已停產，經原廠諾華公司承諾，將供應至明年底，國內也有藥廠評估專案製造。

1款免疫用藥啟動專案進口

石崇良則表示，退出台灣的47種藥物多是老藥，只有Cyclosporin是器官移植後用於抗排斥的免疫用藥，將啟動專案進口因應。

石崇良也提到，食藥署「藥品供應資訊平台」已要求，必須藥品供應不穩或停供時需強制通報，其他則採自主通報，但現行通報時間太短，致應變時間不足，故「藥事法」將修法擴大要求通報，只要藥廠擬停產或退出台灣，都要提前半年通報。

此外，石崇良說，遇藥品供應不穩，有些醫院、藥廠會搶貨、囤貨，導致沒缺藥也供應不足，未來「藥事法」修正後，也將授權食藥署必要時採取統一控貨作法，避免藥品失衡。

持續增加學名藥供應

石崇良強調，經健保署詢問藥廠有無健保藥價調整需求，業者都回應與藥價無關，相關決策是全球供應問題考量；他認為，雖目前退出台灣市場的藥物都有替代用藥，但需時間調整產能或採取其他因應作為，除透過「藥事法」修法確保應變時間，也會持續強化各界對於學名藥的信心、增加學名藥供應。

47項原廠藥退出台灣 石崇良：防停供搶藥 必要時採統一供貨

▲衛福部食藥署統計，今年截至9月底已有47項藥品預計退出台灣市場，衛福部長石崇良表示，都有建立通報機制。
（記者黃政嘉攝）

