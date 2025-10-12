自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

47項藥品擬退出台灣 食藥署:有替代品

2025/10/12 05:30

▲多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

▲多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

國內藥師觀察，過去10年間僅13款原廠藥退出台灣市場，食藥署長姜至剛昨證實，今年截至9月底已有47項藥品預計退出台灣市場，多數已有替代藥可供使用，不影響臨床用藥，他也透露，「藥事法」修正草案已送至行政院，未來藥廠無論是停產或撤出台灣，無論是否列入必要藥品清單，都須提前半年通報。

將修法強制提前半年通報

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，今年已有多款民眾熟悉的藥品宣布撤離，包括高血壓藥安普諾維、止痛消炎藥萬克適、氣喘藥可滅喘、化痰藥氣舒痰、降血脂藥美百樂與抗憂鬱藥百憂解等，年底甚至傳出拜耳阿斯匹靈也將撤出台灣。她批評藥價長期遭健保壓低，「像氣舒痰一瓶才48元，比進口礦泉水還便宜」，呼籲政府不能只砍價不顧供應鏈。

姜至剛指出，47項擬退出藥品中，有25項有「三同（同成分、同劑型、同劑量）」學名藥可替代，另21項雖無三同藥品，但仍有同成分或同機轉的藥品可銜接，最後一項免疫抑制劑環孢靈素針劑，原廠已承諾供應至明年底，國內也有藥廠評估專案製造。他認為，藥品退出原因不單與藥價有關，也涉及市場規模小、成本高、企業策略調整等，全球供應鏈正朝在地化發展，台灣也持續推動學名藥落地生產，強化用藥韌性。

五大措施強化藥品供應鏈

健保署長陳亮妤表示，健保署與食藥署已攜手啟動五大措施強化藥品供應鏈，建立共同通報與預警機制、要求廠商於停供前6個月通報、行政院編列200億元韌性預算保障供應、對國產學名藥與生物相似藥給予優惠核價、並設立「合理藥價保障」與「藥價調升」機制，讓必要藥品價格合理、供應穩定。

台大醫院北護分院主任黎家銘說，若因藥價談不攏而撤離確實可惜，但多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，安全可靠，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中