47項藥品擬退出台灣 食藥署:有替代品

▲多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

國內藥師觀察，過去10年間僅13款原廠藥退出台灣市場，食藥署長姜至剛昨證實，今年截至9月底已有47項藥品預計退出台灣市場，多數已有替代藥可供使用，不影響臨床用藥，他也透露，「藥事法」修正草案已送至行政院，未來藥廠無論是停產或撤出台灣，無論是否列入必要藥品清單，都須提前半年通報。

將修法強制提前半年通報

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，今年已有多款民眾熟悉的藥品宣布撤離，包括高血壓藥安普諾維、止痛消炎藥萬克適、氣喘藥可滅喘、化痰藥氣舒痰、降血脂藥美百樂與抗憂鬱藥百憂解等，年底甚至傳出拜耳阿斯匹靈也將撤出台灣。她批評藥價長期遭健保壓低，「像氣舒痰一瓶才48元，比進口礦泉水還便宜」，呼籲政府不能只砍價不顧供應鏈。

姜至剛指出，47項擬退出藥品中，有25項有「三同（同成分、同劑型、同劑量）」學名藥可替代，另21項雖無三同藥品，但仍有同成分或同機轉的藥品可銜接，最後一項免疫抑制劑環孢靈素針劑，原廠已承諾供應至明年底，國內也有藥廠評估專案製造。他認為，藥品退出原因不單與藥價有關，也涉及市場規模小、成本高、企業策略調整等，全球供應鏈正朝在地化發展，台灣也持續推動學名藥落地生產，強化用藥韌性。

五大措施強化藥品供應鏈

健保署長陳亮妤表示，健保署與食藥署已攜手啟動五大措施強化藥品供應鏈，建立共同通報與預警機制、要求廠商於停供前6個月通報、行政院編列200億元韌性預算保障供應、對國產學名藥與生物相似藥給予優惠核價、並設立「合理藥價保障」與「藥價調升」機制，讓必要藥品價格合理、供應穩定。

台大醫院北護分院主任黎家銘說，若因藥價談不攏而撤離確實可惜，但多數藥品已有學名藥可替代，且均經食藥署嚴格檢驗，安全可靠，民眾無須過度擔心，換藥後注意追蹤療效即可。

