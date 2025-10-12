運動曬太陽抗癌2年 反轉胰臟癌第4期

▲醫師提醒要去曬太陽、去運動，想辦法過生活，不要一直把自己當病人，轉念去改變想法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／鍾智淵

1名50歲的男性患者，不菸不酒、無慢性病史，因長期腰痛就醫，被診斷為胰臟尾部惡性腫瘤合併肝轉移第4期。確診當下，病患坦言：「整個人陷入恐懼與擔憂，不斷反問自己怎麼辦？為什麼是我？像掉入死胡同般。」他的家人毫不猶豫地放下工作，全心陪伴，成為患者抗癌路上的堅強後盾。

經過2年抗癌過程，病患的癌指數CA199從一剛開始的1757.4降到3.7，腹部電腦斷層檢查顯示，胰尾病灶從約7公分縮小至約5公分，精神與體力明顯改善，回歸日常生活，目前只要定期回診，追蹤治療。

請繼續往下閱讀...

▲鍾智淵醫師說明患者的檢查結果。（照片提供／醫師鍾智淵）

胰尾病灶從約7公分縮小至約5公分

早期胰臟癌幾乎沒有症狀，大多人發現時已是末期。面對有「癌王」、「無聲殺手」的胰臟癌，若有黃疸、上腹痛、不明原因體重下降、持續腹瀉或灰白便等症狀，應立即就醫；而高風險族群有家族史、糖尿病患者、長期吸菸或飲酒、肥胖及慢性胰臟炎，更要定期檢查，爭取治療先機。

被診斷胰臟癌第4期5年存活率，不超過2％，但是癌症治療不僅是醫療介入，更有專業團隊整合照護，協助患者從身心兩方面調整，以提升生活品質與存活率。

▲胰臟癌影像。（照片提供／醫師鍾智淵）

患者接受治療時會鑽牛角尖，一堆問題想詢問醫師。提醒他「要去曬太陽、去運動，想辦法過生活，不要一直把自己當病人，轉念去改變想法。」可幫助患者在艱難過程中找回生活的希望與勇氣。

曬太陽對癌症患者有幫助，主要原因是人體皮膚接受太陽中紫外線B（UVB）照射後，可以合成維生素D3。

研究顯示，血液中維生素D濃度越高，與免疫系統調節、骨骼健康有正相關，部分研究也發現與某些癌症的預後較佳有關。D3的攝取，最好的方式就是曬太陽，建議每天曬15分鐘。

（作者為中醫大新竹附醫癌症中心主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法