自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

運動曬太陽抗癌2年 反轉胰臟癌第4期

2025/10/12 05:30

▲醫師提醒要去曬太陽、去運動，想辦法過生活，不要一直把自己當病人，轉念去改變想法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲醫師提醒要去曬太陽、去運動，想辦法過生活，不要一直把自己當病人，轉念去改變想法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／鍾智淵

1名50歲的男性患者，不菸不酒、無慢性病史，因長期腰痛就醫，被診斷為胰臟尾部惡性腫瘤合併肝轉移第4期。確診當下，病患坦言：「整個人陷入恐懼與擔憂，不斷反問自己怎麼辦？為什麼是我？像掉入死胡同般。」他的家人毫不猶豫地放下工作，全心陪伴，成為患者抗癌路上的堅強後盾。

經過2年抗癌過程，病患的癌指數CA199從一剛開始的1757.4降到3.7，腹部電腦斷層檢查顯示，胰尾病灶從約7公分縮小至約5公分，精神與體力明顯改善，回歸日常生活，目前只要定期回診，追蹤治療。

▲鍾智淵醫師說明患者的檢查結果。（照片提供／醫師鍾智淵）

▲鍾智淵醫師說明患者的檢查結果。（照片提供／醫師鍾智淵）

胰尾病灶從約7公分縮小至約5公分

早期胰臟癌幾乎沒有症狀，大多人發現時已是末期。面對有「癌王」、「無聲殺手」的胰臟癌，若有黃疸、上腹痛、不明原因體重下降、持續腹瀉或灰白便等症狀，應立即就醫；而高風險族群有家族史、糖尿病患者、長期吸菸或飲酒、肥胖及慢性胰臟炎，更要定期檢查，爭取治療先機。

被診斷胰臟癌第4期5年存活率，不超過2％，但是癌症治療不僅是醫療介入，更有專業團隊整合照護，協助患者從身心兩方面調整，以提升生活品質與存活率。

▲胰臟癌影像。（照片提供／醫師鍾智淵）

▲胰臟癌影像。（照片提供／醫師鍾智淵）

患者接受治療時會鑽牛角尖，一堆問題想詢問醫師。提醒他「要去曬太陽、去運動，想辦法過生活，不要一直把自己當病人，轉念去改變想法。」可幫助患者在艱難過程中找回生活的希望與勇氣。

曬太陽對癌症患者有幫助，主要原因是人體皮膚接受太陽中紫外線B（UVB）照射後，可以合成維生素D3。

研究顯示，血液中維生素D濃度越高，與免疫系統調節、骨骼健康有正相關，部分研究也發現與某些癌症的預後較佳有關。D3的攝取，最好的方式就是曬太陽，建議每天曬15分鐘。

（作者為中醫大新竹附醫癌症中心主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中