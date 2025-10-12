限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
運動曬太陽抗癌2年 反轉胰臟癌第4期
文／鍾智淵
1名50歲的男性患者，不菸不酒、無慢性病史，因長期腰痛就醫，被診斷為胰臟尾部惡性腫瘤合併肝轉移第4期。確診當下，病患坦言：「整個人陷入恐懼與擔憂，不斷反問自己怎麼辦？為什麼是我？像掉入死胡同般。」他的家人毫不猶豫地放下工作，全心陪伴，成為患者抗癌路上的堅強後盾。
經過2年抗癌過程，病患的癌指數CA199從一剛開始的1757.4降到3.7，腹部電腦斷層檢查顯示，胰尾病灶從約7公分縮小至約5公分，精神與體力明顯改善，回歸日常生活，目前只要定期回診，追蹤治療。
請繼續往下閱讀...
胰尾病灶從約7公分縮小至約5公分
早期胰臟癌幾乎沒有症狀，大多人發現時已是末期。面對有「癌王」、「無聲殺手」的胰臟癌，若有黃疸、上腹痛、不明原因體重下降、持續腹瀉或灰白便等症狀，應立即就醫；而高風險族群有家族史、糖尿病患者、長期吸菸或飲酒、肥胖及慢性胰臟炎，更要定期檢查，爭取治療先機。
被診斷胰臟癌第4期5年存活率，不超過2％，但是癌症治療不僅是醫療介入，更有專業團隊整合照護，協助患者從身心兩方面調整，以提升生活品質與存活率。
患者接受治療時會鑽牛角尖，一堆問題想詢問醫師。提醒他「要去曬太陽、去運動，想辦法過生活，不要一直把自己當病人，轉念去改變想法。」可幫助患者在艱難過程中找回生活的希望與勇氣。
曬太陽對癌症患者有幫助，主要原因是人體皮膚接受太陽中紫外線B（UVB）照射後，可以合成維生素D3。
研究顯示，血液中維生素D濃度越高，與免疫系統調節、骨骼健康有正相關，部分研究也發現與某些癌症的預後較佳有關。D3的攝取，最好的方式就是曬太陽，建議每天曬15分鐘。
（作者為中醫大新竹附醫癌症中心主任）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應