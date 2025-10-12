想當鏟子超人 記得全程戴口罩

▲志工進入災區時務必戴上口罩，「守護他人，也要顧好自己」，並提醒天氣炎熱、粉塵密布，長時間暴露不僅會刺激呼吸道，也可能造成眼睛與皮膚不適。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，大批「鏟子超人」趁連假湧入災區協助清淤，醫師提醒，災區塵土飛揚、潛藏多種病原，若未妥善防護，恐引發呼吸道感染甚至重症。衛福部醫福會執行長林慶豐呼籲，志工進入災區時務必戴上口罩，「守護他人，也要顧好自己」，並提醒天氣炎熱、粉塵密布，長時間暴露不僅會刺激呼吸道，也可能造成眼睛與皮膚不適。

天熱粉塵密布 塵埃懸浮多種病原

隨著大型機具進駐、土石搬運與拆除作業頻繁，光復鄉一帶空氣中瀰漫細微塵埃。衛福部胸腔病院副院長張自強指出，這些塵埃中懸浮的細菌、黴菌與病毒，容易引發肺部發炎與呼吸道感染，尤其災區環境潮濕、地表混雜動植物屍體與污泥，也可能滋生特殊病原，包括類鼻疽、鉤端螺旋體病與真菌感染等，保護第一線工作者的呼吸道健康，就是防止疾病擴散的重要一環。

易引發肺部發炎與呼吸道感染

張自強提醒，志工與作業人員應全程配戴合格口罩，口鼻需完全密合，口罩若潮濕、破損或髒污要立即更換。摘除口罩前後避免觸摸正面並徹底洗手，以降低感染風險。他也提醒，志工在休息、飲食時盡量保持距離，避免未戴口罩時密集接觸他人，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸困難等症狀，應儘速就醫並主動告知曾參與災區清理，以利醫師診斷。

林慶豐表示，現場氣溫高、粉塵重，不少志工為加快進度而常忘了自我防護，志工是守護家園的英雄，口罩就像是他們身上的「守護盾牌」，盼大家齊心協力，做好個人呼吸健康防護；他也提醒，若在救災活動過程不慎受傷，傷口應立即清潔、包紮，一旦出現紅腫或發燒應儘速前往部醫體系設置的醫療站求助。

