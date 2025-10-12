自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

善行可調節情緒 美研究：有益心理健康

2025/10/12 05:30

▲心理學者認為，善行對心理健康具有提升自我效能、增強人際連結及分散負面注意等積極性的影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲心理學者認為，善行對心理健康具有提升自我效能、增強人際連結及分散負面注意等積極性的影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

現代人的生活壓力大，常引發焦慮、憂鬱等情緒出現，若未能妥善因應，往往也會牽連生理，進而病痛纏身。

傳統上，心理諮商與藥物治療是處理負面情緒侵擾最有效的方式。但一份最近發表在國外《正向心理學期刊》（The Journal of Positive Psychology）的報告指出，多做好事就能改善心理健康，發揮療癒作用，值得大家參考。

▲研究發現，常做好事可調節情緒，提升幸福感。（照片提供／心理師柯俊銘）

▲研究發現，常做好事可調節情緒，提升幸福感。（照片提供／心理師柯俊銘）

善念可改善情緒 減輕焦慮憂鬱

該研究由美國俄亥俄州立大學的臨床心理學家大衛·克雷格（David Cregg）所主持，針對若干名志願者進行為期5週的實驗，過程中要求大家每週選擇2天，每天要做3件好事。結果發現，這些人的情緒獲得顯著改善，焦慮與憂鬱症狀減輕，整體幸福感也隨之增加。

探究原由，研究者認為善行對心理健康具以下積極性的影響：

●提升自我效能：幫助他人會讓自己感受到能力與價值，進而建立正面的自我形象。

●增強人際連結：善行可促進社交互動，減少孤獨與社交隔離感。

●分散負面注意：專注於他人需求，可以幫助個體跳脫自我批評與焦慮循環。

●釋放刺激物質：例如多巴胺與催產素，這些腦內神經傳導物質的分泌能提升快樂感與安全感。

▲主動關心親友，傾聽對方煩惱也是簡單的善行。（照片提供／心理師柯俊銘）

▲主動關心親友，傾聽對方煩惱也是簡單的善行。（照片提供／心理師柯俊銘）

不能取代心理諮商或藥物治療

研究者表示，善行雖能有效調節情緒，但若經歷中度以上的焦慮或憂鬱症狀（如長期失眠、凡事失去興趣、有自傷念頭）仍需尋求專業協助。善行只能做為輔助，不能取代心理諮商或藥物治療。此外，行善應基於真心，若為了「表現好」而勉強行善，恐會產生反效果。善行的本質是連結與共鳴，並非自我消耗。

簡單舉手之勞 提升整體幸福感

至於要如何做好事？其實善行不必宏大或複雜，簡單的付出就能帶來好處。像為陌生人開門或讓座；誠摯地讚美同事或朋友；傾聽親友的煩惱；幫鄰居倒垃圾或照顧植物；在社群媒體上留言鼓勵某人等都是舉手之勞。

當然，也能實施更有計畫的善行，比方說參加志工活動、捐出不需要的衣物給慈善機構等。不妨就從一個小小的善意開始，讓你的世界變得不一樣吧。

（作者為公職臨床心理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中