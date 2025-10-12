善行可調節情緒 美研究：有益心理健康

▲心理學者認為，善行對心理健康具有提升自我效能、增強人際連結及分散負面注意等積極性的影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

現代人的生活壓力大，常引發焦慮、憂鬱等情緒出現，若未能妥善因應，往往也會牽連生理，進而病痛纏身。

傳統上，心理諮商與藥物治療是處理負面情緒侵擾最有效的方式。但一份最近發表在國外《正向心理學期刊》（The Journal of Positive Psychology）的報告指出，多做好事就能改善心理健康，發揮療癒作用，值得大家參考。

▲研究發現，常做好事可調節情緒，提升幸福感。（照片提供／心理師柯俊銘）

善念可改善情緒 減輕焦慮憂鬱

該研究由美國俄亥俄州立大學的臨床心理學家大衛·克雷格（David Cregg）所主持，針對若干名志願者進行為期5週的實驗，過程中要求大家每週選擇2天，每天要做3件好事。結果發現，這些人的情緒獲得顯著改善，焦慮與憂鬱症狀減輕，整體幸福感也隨之增加。

探究原由，研究者認為善行對心理健康具以下積極性的影響：

●提升自我效能：幫助他人會讓自己感受到能力與價值，進而建立正面的自我形象。

●增強人際連結：善行可促進社交互動，減少孤獨與社交隔離感。

●分散負面注意：專注於他人需求，可以幫助個體跳脫自我批評與焦慮循環。

●釋放刺激物質：例如多巴胺與催產素，這些腦內神經傳導物質的分泌能提升快樂感與安全感。

▲主動關心親友，傾聽對方煩惱也是簡單的善行。（照片提供／心理師柯俊銘）

不能取代心理諮商或藥物治療

研究者表示，善行雖能有效調節情緒，但若經歷中度以上的焦慮或憂鬱症狀（如長期失眠、凡事失去興趣、有自傷念頭）仍需尋求專業協助。善行只能做為輔助，不能取代心理諮商或藥物治療。此外，行善應基於真心，若為了「表現好」而勉強行善，恐會產生反效果。善行的本質是連結與共鳴，並非自我消耗。

簡單舉手之勞 提升整體幸福感

至於要如何做好事？其實善行不必宏大或複雜，簡單的付出就能帶來好處。像為陌生人開門或讓座；誠摯地讚美同事或朋友；傾聽親友的煩惱；幫鄰居倒垃圾或照顧植物；在社群媒體上留言鼓勵某人等都是舉手之勞。

當然，也能實施更有計畫的善行，比方說參加志工活動、捐出不需要的衣物給慈善機構等。不妨就從一個小小的善意開始，讓你的世界變得不一樣吧。

（作者為公職臨床心理師）

