套針脊椎矯正手術 79歲老農開心站挺

嘉義一名79歲老農因長年辛勞務農、彎腰搬運重物，脊椎嚴重退化，腰酸背痛與下肢麻木，六個月前雙腳發麻、三個月前左大腿無法抬起，近一週連拿四角拐也難以行走，只能依靠輪椅代步。

嘉義市陽明醫院副院長李孔嘉日前為老農脊椎進行套針微創手術，術後一小時可自行下床走路，僅需佩戴背架一個月，症狀也已改善，該手術為自費手術，一節脊椎費用約4萬元。

術後1小時可下床 僅需佩戴背架1個月

李孔嘉說，老農原本身高180公分，因腰椎變形被壓縮至165公分，檢查發現第十一胸椎至第一薦椎呈現五十度退化性脊柱側彎，伴隨嚴重神經壓迫，因高齡及糖尿病問題，不敢接受傳統開放式脊椎矯正手術。

經進行套針脊椎矯正術，手術以八個針孔完成，全程約50分鐘，將彎曲脊椎拉直，術後側彎矯正至不足五度，身高恢復至178公分，雙腳肌力改善，左大腿可主動抬高，腳麻症狀也改善。

李孔嘉說，套針脊椎矯正術是先以徒手做脊椎復位，將退化或受傷而變形的脊椎矯正到接近正常，再利用套針伸到病變處，用加壓灌漿的方式把椎體及椎間盤再次撐開復位，並利用椎體間骨水泥固定術強化復位後的脊椎，穩定不再變形，解除神經壓迫，不需以手術刀切開脊椎。

李孔嘉表示，傳統的退化性脊柱側彎矯正手術需長時間全身麻醉、廣泛剝離與螺絲固定，風險高、恢復期長，結合徒手復位的微創技術傷口小、出血少、恢復快，可以局部麻醉進行，術後不用穿鐵衣；不過他也提醒民眾，手術需經脊椎外科醫師檢查評估，確定是否適用。

