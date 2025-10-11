自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

套針脊椎矯正手術 79歲老農開心站挺

2025/10/11 05:30

▲老農的脊柱側彎。（李孔嘉提供）

▲老農的脊柱側彎。（李孔嘉提供）

記者林宜樟／嘉義報導

嘉義一名79歲老農因長年辛勞務農、彎腰搬運重物，脊椎嚴重退化，腰酸背痛與下肢麻木，六個月前雙腳發麻、三個月前左大腿無法抬起，近一週連拿四角拐也難以行走，只能依靠輪椅代步。

嘉義市陽明醫院副院長李孔嘉日前為老農脊椎進行套針微創手術，術後一小時可自行下床走路，僅需佩戴背架一個月，症狀也已改善，該手術為自費手術，一節脊椎費用約4萬元。

術後1小時可下床 僅需佩戴背架1個月

李孔嘉說，老農原本身高180公分，因腰椎變形被壓縮至165公分，檢查發現第十一胸椎至第一薦椎呈現五十度退化性脊柱側彎，伴隨嚴重神經壓迫，因高齡及糖尿病問題，不敢接受傳統開放式脊椎矯正手術。

經進行套針脊椎矯正術，手術以八個針孔完成，全程約50分鐘，將彎曲脊椎拉直，術後側彎矯正至不足五度，身高恢復至178公分，雙腳肌力改善，左大腿可主動抬高，腳麻症狀也改善。

李孔嘉說，套針脊椎矯正術是先以徒手做脊椎復位，將退化或受傷而變形的脊椎矯正到接近正常，再利用套針伸到病變處，用加壓灌漿的方式把椎體及椎間盤再次撐開復位，並利用椎體間骨水泥固定術強化復位後的脊椎，穩定不再變形，解除神經壓迫，不需以手術刀切開脊椎。

李孔嘉表示，傳統的退化性脊柱側彎矯正手術需長時間全身麻醉、廣泛剝離與螺絲固定，風險高、恢復期長，結合徒手復位的微創技術傷口小、出血少、恢復快，可以局部麻醉進行，術後不用穿鐵衣；不過他也提醒民眾，手術需經脊椎外科醫師檢查評估，確定是否適用。

▲老農進行套針微創手術後病痛改善。（李孔嘉提供）

▲老農進行套針微創手術後病痛改善。（李孔嘉提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中