孕產婦隱形殺手 坐月子不下床 當心「產後血栓」釀「肺栓塞」恐奪命

文／黃本湘

門診中曾遇過年輕媽媽，產後坐月子出現小腿腫脹、行動困難，本以為只是拉傷，直到小腿腫脹持續惡化才就醫，經檢查後發現下肢深層靜脈栓塞。詢問後得知，這位媽媽在坐月子期間長時間臥床休息，且幾乎沒有運動，導致形成血栓，所幸及時發現並治療，才避免血栓脫落導致致命性肺栓塞。

懷孕與產後是女性血栓的高風險期，懷孕期間體內荷爾蒙分泌改變，血液變得較黏稠，加上子宮逐漸增大，壓迫下肢靜脈，導致血液回流變慢，增加血栓形成的可能性。

產後24小時可下床 促血液循環

傳統觀念認為，產後需要長時間臥床休養，事實上，這樣反而會增加血栓風險。產婦在安全允許的情況下，應該盡早下床活動，建議自然產6-8小時內、剖腹產24小時內，就可以下床活動，即便只是輕微走動或伸展，也能促進血液循環、降低血栓形成的可能性。適度活動、補充水分，比「一直躺著休息」更能守護健康。

產後血栓大多出現在下肢深層靜脈，常見症狀包括：單側下肢明顯腫脹、疼痛、發熱，或皮膚顏色變紅。如果合併胸悶、呼吸急促、咳血，甚至突然暈厥，則要注意是否為血栓脫落引發肺栓塞，需立刻急診就醫，因為肺栓塞可能在短時間內造成休克或猝死。

對於高風險的產婦，會建議穿著彈性襪，有預防血栓形成的作用。若本身有家族血栓病史、曾發生血栓或有特殊凝血異常疾病，應在產前就與醫師討論風險管理。

出現單腳脹痛、胸悶速就醫

產後媽媽一旦出現單腳腫脹、疼痛，或突然的胸悶、呼吸困難，切勿自行忍耐或誤認為只是一般的「產後不適」。及早就醫檢查、接受超音波檢測，才能迅速診斷與治療。若能在黃金時間給予藥物或其他處置，多數患者都能恢復健康，避免憾事發生。

產後調養不應僅限於補充營養或避免受涼，更重要的是建立正確的健康觀念。家屬應給予產婦適當協助與鼓勵，避免「越少活動越好」的迷思。現代坐月子強調科學化，適度的活動和水分補充，不僅有助於身體復原，也能有效降低血栓風險。

（作者為育禾婦幼中心婦產科主任）

