自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孕產婦隱形殺手 坐月子不下床 當心「產後血栓」釀「肺栓塞」恐奪命

2025/10/11 05:30

▲黃本湘醫師（右）為民眾說明產後康復的注意事項；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃本湘）

▲黃本湘醫師（右）為民眾說明產後康復的注意事項；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃本湘）

文／黃本湘

門診中曾遇過年輕媽媽，產後坐月子出現小腿腫脹、行動困難，本以為只是拉傷，直到小腿腫脹持續惡化才就醫，經檢查後發現下肢深層靜脈栓塞。詢問後得知，這位媽媽在坐月子期間長時間臥床休息，且幾乎沒有運動，導致形成血栓，所幸及時發現並治療，才避免血栓脫落導致致命性肺栓塞。

懷孕與產後是女性血栓的高風險期，懷孕期間體內荷爾蒙分泌改變，血液變得較黏稠，加上子宮逐漸增大，壓迫下肢靜脈，導致血液回流變慢，增加血栓形成的可能性。

產後24小時可下床 促血液循環

傳統觀念認為，產後需要長時間臥床休養，事實上，這樣反而會增加血栓風險。產婦在安全允許的情況下，應該盡早下床活動，建議自然產6-8小時內、剖腹產24小時內，就可以下床活動，即便只是輕微走動或伸展，也能促進血液循環、降低血栓形成的可能性。適度活動、補充水分，比「一直躺著休息」更能守護健康。

產後血栓大多出現在下肢深層靜脈，常見症狀包括：單側下肢明顯腫脹、疼痛、發熱，或皮膚顏色變紅。如果合併胸悶、呼吸急促、咳血，甚至突然暈厥，則要注意是否為血栓脫落引發肺栓塞，需立刻急診就醫，因為肺栓塞可能在短時間內造成休克或猝死。

對於高風險的產婦，會建議穿著彈性襪，有預防血栓形成的作用。若本身有家族血栓病史、曾發生血栓或有特殊凝血異常疾病，應在產前就與醫師討論風險管理。

出現單腳脹痛、胸悶速就醫

產後媽媽一旦出現單腳腫脹、疼痛，或突然的胸悶、呼吸困難，切勿自行忍耐或誤認為只是一般的「產後不適」。及早就醫檢查、接受超音波檢測，才能迅速診斷與治療。若能在黃金時間給予藥物或其他處置，多數患者都能恢復健康，避免憾事發生。

產後調養不應僅限於補充營養或避免受涼，更重要的是建立正確的健康觀念。家屬應給予產婦適當協助與鼓勵，避免「越少活動越好」的迷思。現代坐月子強調科學化，適度的活動和水分補充，不僅有助於身體復原，也能有效降低血栓風險。

（作者為育禾婦幼中心婦產科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中