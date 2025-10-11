自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

10月10日10點10分出生 試管媽媽自然懷孕 雙重雙十「國慶寶寶」報到

2025/10/11 05:30

▲台中茂盛醫院昨天誕生3名國慶寶寶，院方在小床邊貼上國旗慶祝。（記者蔡淑媛翻攝）

▲台中茂盛醫院昨天誕生3名國慶寶寶，院方在小床邊貼上國旗慶祝。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

昨天是雙十國慶日，台中茂盛醫院誕生3名國慶寶寶，搶頭香的是凌晨零時6分出生的女寶寶，第3名出生的寶寶更上午10時10分出生的小壯丁，是媽媽做試管嬰兒療程，準備植入胚胎，竟意外自然懷孕，又在10月10日10時10分出生的雙重雙十國慶寶寶，讓她喜出望外。

茂盛第一位出生的國慶寶寶重達2900公克，新手媽媽林小姐說，前天上午感覺開始陣痛，下午趕到醫院待產，沒想到一過午夜到國慶日就出生了，開心說「寶寶與國家同一天生日，以後一起看煙火慶生！」她也說與先生有生育兩胎的計畫，但育兒及買房費用沉重，希望政府能提供更多補助，更有生育的動力。

開心寶寶與國家同一天生日

雙十節國家生日普天同慶，茂盛醫院迎來3名國慶寶寶，分別是1名女寶寶和2名男寶寶，院方也在小床邊貼上國旗慶祝，送上專屬的成長包巾，以及台灣熊讚生日蛋糕慶賀。

第2名國慶男寶寶則在上午8時多自然分娩，重達3160公克，30歲的新手媽媽李小姐在結婚第2年就順利懷孕，她笑說，在醫院待產超過36小時，真的累壞了，不過兒子能當國慶寶寶，覺得一切都很值得。

第3名國慶寶寶是10時10分產下的小壯丁，重達2860公克，是湯小姐的第2個孩子，她前年在茂盛醫院接受試管療程1年就成功懷孕生下大寶，有拚第2胎的計畫，因為擔心成為高齡產婦，產後半年再回醫院找醫師李俊逸，再做試管嬰兒，準備植入胚胎前，竟意外自然受孕，而接生的醫師廖敬慈也開心說，每年國慶日值班都很期待，今年還接生到10時10分出生國慶寶寶，非常高興。

少子化嚴重 醫憂今年新生兒恐低於11萬

不過台灣少子化問題持續加重，總統府資政、茂盛醫院院長李茂盛指出，台灣今年1到8月出生新生兒數僅7.1萬名，估計今年出生數可能不到11萬，比去年13.5萬人還少，出生率持續下探。

李茂盛說，年輕人不婚、不生，原因可能是物價高漲、買房不易等經濟問題，加上年輕人結婚成家概念薄弱，也還沒準備未來老年生活，台灣少子化問題嚴重，將增加社會負擔，政府應加速完善托育體系與社會住宅規劃，打造讓年輕人敢婚、敢生的環境，目前試管嬰兒補助也有助提升生育率。

▲茂盛醫院首位誕生的國慶寶寶，零點6分出生，新手媽媽林小姐很開心，寶寶與國家同一天生日，以後一起看煙火慶生。（記者蔡淑媛翻攝）

▲茂盛醫院首位誕生的國慶寶寶，零點6分出生，新手媽媽林小姐很開心，寶寶與國家同一天生日，以後一起看煙火慶生。（記者蔡淑媛翻攝）

