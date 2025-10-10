心血管支架再阻塞 宛如心絞痛

▲心導管置放支架後，若血管再阻塞，就需再次進行手術。（北市聯醫提供）

記者孫唯容／台北報導

冠狀動脈疾病是心肌梗塞與猝死的主因，雖然心導管置放心臟支架能有效打通阻塞血管，恢復心臟供血，但若「支架再阻塞」就需再次進行手術。醫師提醒，「支架再阻塞」的症狀與心絞痛類似，一旦出現胸悶、胸痛、運動耐受力下降、呼吸急促，夜間或休息時胸口不適等症狀時，恐為再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫。

醫籲有4大症狀立即就診

聯醫中興院區心臟血管內科主治醫師廖振宇說明，「支架再阻塞」是指血管在置入支架後，數月至數年內再次狹窄，主要原因包括血管內皮細胞過度增生，使支架內膜變厚、動脈硬化進一步惡化，還有不良生活習慣，例如：抽菸、血糖控制不佳等，導致血管再次受損；儘管新一代「藥物塗層支架（DES）」已大幅降低再狹窄率約5-10%，仍不能輕忽此風險。

廖振宇指出，支架再阻塞的症狀與心絞痛類似，一旦出現4大症狀，包含1.胸悶、胸痛；2.運動耐受力下降；3.呼吸急促；4.夜間或休息時胸口不適，恐為再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫。

廖振宇提醒，置放支架只是治療的第一步，近年也發展出「可吸收性支架」與「新一代藥物球囊」等新技術，目標是進一步降低再阻塞風險，並實現血管的「無痕治療」，但日常保養、健康的生活習慣才是長遠之道。民眾應按醫囑，持續服用抗血小板與降膽固醇藥物；控制「三高」（血壓、血糖、血脂維持在正常範圍）；健康生活包括：戒菸、健康飲食、規律運動，以及定期追蹤，透過心臟超音波等檢查，以便及早發現問題，及早治療。

▲心導管置放支架，能有效打通阻塞血管。（北市聯醫提供）

