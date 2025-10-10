自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

翻轉乳癌死亡率 論質計酬明年上路

2025/10/10 05:30

▲台灣乳房醫學會等團體共同提出「台灣乳癌3大行動」倡議，盼強化乳癌防治。（記者邱芷柔攝）

▲台灣乳房醫學會等團體共同提出「台灣乳癌3大行動」倡議，盼強化乳癌防治。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

國內女性乳癌發生率在過去20年間翻了1倍，但死亡率卻未見下降，醫界直言，台灣在「早期篩檢」與「完整治療」仍有努力空間。衛福部長石崇良昨指出，明年將正式推動乳癌「論質計酬」，以「治療遵從率」及「5年存活率」作為指標，盼透過數據化監測與獎勵機制，翻轉死亡率，也讓錢真正花在刀口上。

治療遵從率、5年存活率 作為指標

衛福部統計，乳癌是我國女性癌症發生率第一名，2022年共有1萬7366名女性罹患乳癌，2023年有2972人死於乳癌，平均每天約有8名婦女因乳癌喪命，死亡率高居女性10大癌症第2名。

台灣乳房醫學會與乳癌病友協會、癌症基金會、癌症希望基金會、乳癌防治基金會及高雄市乳癌衛教學會昨天共同響應「全球乳癌倡議」（GBCI）行動，並提出「台灣乳癌3大行動」，希望透過提升篩檢率、讓早期患者接受完整治療，以及落實癌友支持與醫療平權3個方向，全面強化乳癌防治。

石崇良表示，衛福部過去雖有癌症登記資料庫，但資料延遲、缺乏即時性，難以反映臨床現況。衛福部已完成乳癌登錄系統建置，讓醫療院所能即時回報治療數據，未來將以此為基礎推動「論質計酬」，制度的精神在於「有執行、有達標就有獎勵」，會同時考量「過程面」與「結果面」2大指標，前者是病人是否依臨床指引完成治療，也就是治療遵從率，後者則以不同期別乳癌患者的5年存活率為成果指標。

石崇良補充，目前健保署已能算出各醫院不同期別的5年存活率，有的可達9成以上，有的僅8成出頭，確實有落差，透過制度化監測與獎勵機制，可讓院所提升治療完整度與品質。乳癌論質計酬方案已在醫院總額會議討論過1次，部分醫院仍有意見，衛福部持續研議細節，首要任務是建立資料基礎，第1階段將採「登錄獎勵（pay for reporting）」，數據穩定後，再進入「論質計酬（pay for performance）」，預計明年上路。

▲乳癌病友能否及早發現病灶，以及遵醫囑治療很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲乳癌病友能否及早發現病灶，以及遵醫囑治療很重要；圖為情境照,圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

