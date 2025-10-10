看東西歪斜、有黑影？ 恐是黃斑部病變

▲民眾可以每天花10秒做「睜一眼、閉一眼」檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

看東西彎曲變形、中央出現黑影，可別以為只是眼花！醫師提醒，這可能是「黃斑部病變」警訊，全台約每10位65歲以上長者就有1人罹病，患者超過24萬人，是50歲以上族群失明的頭號元凶。逾7成患者從單眼發作，初期幾乎沒有症狀，一旦延誤治療，恐導致永久失明。

為響應2025年世界視覺日（World Sight Day），新光醫院昨舉辦「守護視界，睛彩由你定義」眼科衛教展，透過互動體驗讓民眾親身感受病變後的「模糊視界」，提升早期檢測意識。衛教大使郭子乾也以照護者身分現身說法，提醒大家「別等看不見才就醫」。

醫：每天10秒「睜一眼、閉一眼」檢查

中華民國視網膜醫學會理事長、新光醫院視網膜中心主任鄭成國指出，黃斑部病變可分為乾性與濕性2型，其中濕性因眼底新生血管滲漏造成出血、水腫，視力可能在短時間內急遽惡化，雖然只占病例約1成，卻造成近9成失明個案。

黃斑部病變的棘手之處在於，多半從單眼開始，大腦會自動以另一隻健康眼補償，讓患者難以察覺異常。鄭成國舉例說明，1名50多歲男子單眼視力降到0.1仍未察覺，直到某次遮住單眼，才發現兩眼視野差異極大，就醫檢查後，確認已罹患黃斑部病變超過半年。

鄭成國說，根據2025年亞太視力健康調查，不到3成民眾有定期眼部檢查，提醒民眾定期眼底檢查能幫助早期發現、及時治療，避免雙眼都受損，「延誤治療就可能一輩子看不見。」濕性黃斑部病變雖不可逆，但若及早治療能有效控制。現行治療包含「抗內皮細胞生長因子」（Anti-VEGF）藥物，以及同時抑制「血管內皮生長因子」與「血管生成素」的雙重機轉新藥，若符合健保審查條件，最高可給付14劑，大幅減輕患者負擔。

他也建議，民眾每天花10秒「睜一眼、閉一眼」檢查，利用家中磁磚線條或阿姆斯勒方格觀察是否有線條扭曲或中心黑影，並養成每年一次眼底檢查的習慣，為自己的「睛」彩人生把關。

▲鄭成國醫師（右4）指出，根據2025年亞太視力健康調查，不到3成民眾有定期眼部檢查。（新光醫院提供）

