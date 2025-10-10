變身鏟子超人 躁鬱症病友勿停藥

▲雙相情緒障礙症患者在躁期發作時，可能因為一點小事就變得暴躁、充滿敵意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖潰流後，大壯（化名）看到社群媒體上的號召，心中一股熱血驅使他穿上雨鞋，加入「鏟子超人」救災的行列。

他是雙相情緒障礙症第1型（Bipolar I Disorder，俗稱躁鬱症）患者，平常需要施打長效針和服藥以控制情緒平穩，但在救災的當下，他想著自己必須成為有用的人，因此暫停了服藥，也錯過施打長效針的時間。

他熱心地搬運物資、協助傷者，起初他高昂的情緒和旺盛的精力，讓他成為隊伍中耀眼的志工。然而，隨著時間拉長，災區的混亂、受災戶的悲傷，以及長時間的勞動，大壯的情緒開始失控。他的語速變快，講話時充滿了誇大的自信，認為只有自己能解決所有問題。當其他志工提出不同意見時，他變得易怒且充滿攻擊性，質疑消防救災專業人員的專業性。他的行為造成了混亂，受災民眾和志工們紛紛側目。最終，他因為情緒激動，大聲咆哮，徹底崩潰，被帶到醫療站來接受治療。

雙相情緒障礙症躁期發作 異常亢奮

雙相情緒障礙症躁期發作時，大腦會處於異常亢奮的狀態，常出現3種症狀：

●情緒高漲或易怒：變得異常興奮、精力旺盛，也可能因為一點小事就變得暴躁、充滿敵意。

●思緒飛躍：思考變得雜亂，欠缺邏輯，想法像賽車般在腦海中快速奔馳，導致說話速度變快，內容跳躍。

●誇大妄想：患者可能產生不切實際的優越感，認為自己擁有超乎常人的能力，例如能拯救所有人、處理任何困難。

大壯的行為正是典型的躁期發作。在救災這種高壓、高刺激的環境下，他因為停藥，導致情緒缺乏控制，將躁期的症狀與救災的焦慮和壓力混雜在一起，最終引發了這場混亂。

旁人需要冷靜應對 用溫柔話語引導

當雙相情緒障礙症患者在躁期發作時，周圍的人需要冷靜應對，避免刺激。與患者爭辯或指責會加劇情緒波動。要將現場可能造成危險的物品移開，確保患者和周圍人員的安全。使用平靜且溫和的口氣，以簡短、直接的句子溝通。避免使用「請你冷靜下來」這類命令句，也不要斥責他干擾救災行動。

可以用溫柔的話語引導，例如「大壯，我們先休息一下好嗎？」同時盡快聯絡精神科專業人員。如果患者同意，可考慮送醫接受專業會談治療與藥物控制。如有醫護人員在場，可運用專業知識，判斷是否需要給予鎮靜劑或請警消人員緊急護救就醫，以維護病人和群眾的安全。

（作者為花蓮慈濟醫院成癮精神科主任、慈濟大學醫學系副教授）

