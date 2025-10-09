頻夜尿、房事不順 中醫＋針灸掃陰霾

▲中年以上男性平時可多按摩腎俞、大腸俞等穴位，找回自信與活力。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

59歲王先生近半年來飽受小便不順與夜尿困擾，常半夜起床小便3、4次影響睡眠，白天又易出現尿急、憋不住尿情形，更自覺性功能下降。經中醫師診治，配合中藥與針灸調理2個月後，夜尿減少、尿急改善，性功能回復穩定良好，睡眠與生活品質大幅提升，重拾自信與活力。

規律作息加運動 近6旬男不再鬱卒

台南市立醫院中醫師陳奕任表示，王先生初診時，除頻尿、尿急外，還出現下肢輕微水腫與睡眠品質不佳等問題，夜間排尿後常難以再入睡。進一步問診得知他喜愛喝冰水且長期過勞，導致腎氣虛弱、濕熱內生。臨床以「濟生腎氣丸」與「甘露消毒丹」加減處方，兼以針灸調理腎經氣血，2個月後，患者回診表示，夜尿僅偶爾出現，尿急症狀改善，且房事頻率與品質皆回穩。

請繼續往下閱讀...

陳奕任指出，50歲以上男性常見頻尿、夜尿與尿急等問題，許多患者認為，只是老化現象而忽視，其實多與壓力過大、飲食不當、熬夜與勞累導致的「肺脾腎虛」有關，中醫多以「腎氣虛」為主，兼見「肝膽濕熱」之象。

他建議，中年男性平日可透過按摩腎俞、大腸俞、足三里、三陰交、太溪、氣海、關元等穴位，促進氣血循環與腎氣運行；飲食方面可多食用南瓜、蓮子、百合、堅果等補益脾腎之食材，避免過度勞累、憋尿與久坐，維持規律作息與適度運動，皆有助改善泌尿功能。

陳奕任強調，中醫講求辨證論治，透過個人體質的中藥調理與針灸輔助，不僅能改善排尿與夜尿問題，也能增進體力與性功能，讓男性在熟齡階段重拾健康與自信。

▲太溪穴和地機穴。（台南市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法