自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

成人感冒藥剖半餵3歲童 糊塗爸媽險釀禍

2025/10/09 05:30

▲家長應遵照醫囑，讓孩子正確服用藥物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲家長應遵照醫囑，讓孩子正確服用藥物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

成人藥減半就是兒童劑量？小心釀成大禍！國泰綜合醫院近日收治3歲的小恩，因感冒咳嗽就醫，醫師開立專為幼兒設計的藥物，叮囑家長依照藥袋指示服用，沒想到夜裡小恩咳得厲害，媽媽心疼又心急，竟將成人藥片切半餵食，隔天爸爸見症狀未明顯好轉，又加餵兒童感冒糖漿，結果導致小恩出現昏昏欲睡、走路不穩等嚴重副作用，嚇得一家人急忙送醫。

重複用藥影響中樞神經 出現昏睡、走路不穩

在醫師追問下，發現小恩其實是因「重複用藥」導致中樞神經受到影響，幸好家長及時回診，醫師立刻停藥並安排心電圖與生命徵象監測，所幸最後平安無事。醫師提醒，兒童用藥不是成人藥的縮小版，「自行減量」反而可能讓毒性放大。

國泰綜合醫院院長簡志誠表示，少子化時代孩子是家中的寶，父母看到孩子生病難受總會急著讓他好起來，但門診中「自行加藥、混藥」的錯誤觀念屢見不鮮。他強調，成人藥減半餵小孩是非常危險的做法，不同年齡、體重、代謝速度都會影響藥效與安全性，家長務必依照醫師指示服藥，切勿自作主張。

常見的錯誤用藥行為還包括︰見發燒就立刻給退燒藥、症狀一好就停抗生素、或把沒吃完的藥留待下次再用。簡志誠表示，家長應掌握幾個原則，領藥時逐一確認藥袋、劑量與成分，並將孩子正在服用的藥物列成清單，由於不同藥品可能含有相同成分，務必向醫師或藥師核對，避免重複或混用複方藥。

為提升民眾醫療識能、守護婦幼健康，國泰綜合醫院自即日起至10月31日，舉辦病人安全系列活動，響應衛福部「病人安全週」主題「兒童安康 醫同守護」、「孕產安全 你我共守」，活動期間除舉辦健康講座、趣味闖關與有獎徵答外，也結合社區與鄰近診所共同推廣病安觀念，讓「安全用藥」成為每個家庭的日常。

▲國泰綜合醫院院長簡志誠（中）指出，成人藥減半餵小孩是非常危險的做法，不同年齡、體重、代謝速度都會影響藥效與安全性，家長務必依照醫師指示服藥。（國泰醫院提供）

▲國泰綜合醫院院長簡志誠（中）指出，成人藥減半餵小孩是非常危險的做法，不同年齡、體重、代謝速度都會影響藥效與安全性，家長務必依照醫師指示服藥。（國泰醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中