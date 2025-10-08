白內障術後視力銳減 竟突發「眼中風」

▲呂姿瑢醫師表示，視神經中風為急性視神經灌流不足所致。 （豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲高壓氧治療有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。 （豐原醫院提供）

1名70歲老翁曾接受白內障手術，有一天清晨突然視力銳減，幾乎看不見，就醫後診斷為少見且易被忽略的「視神經中風」（即俗稱的眼中風），經搶救視神經灌流及進行持續的高壓氧治療，讓原本幾近全盲的眼睛恢復至視力0.3。

高壓氧搶救視神經 幾乎全盲恢復至0.3

衛福部豐原醫院眼科醫師呂姿瑢表示，突發性視力喪失俗稱「眼中風」，臨床診斷依成因區分為視網膜動脈阻塞、靜脈阻塞及缺血性視神經病變，又稱「視神經中風」，為急性視神經灌流不足所致，常見致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症或服用特定藥物。

呂姿瑢說，「視神經中風」常發生於50歲以上族群，尤其是清晨起床時，典型症狀包括單眼突發性視力模糊、視野缺損、視覺變暗或如同有黑布遮住的感覺，若有視神經盤結構異常，也可能因眼球壓力急速變化而導致。

目前尚無單一的有效治癒方式，因病因不同，預後也有所差異，提醒病患發生症狀即早就醫，把握黃金治療時間。

豐原醫院高壓氧中心主任蔡政龍表示，視神經灌流不足會導致細胞缺氧，視神經細胞功能便會迅速惡化，透過高壓氧治療可使血液中氧氣濃度提升約10倍，有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。

蔡政龍指出，高壓氧治療已廣泛應用於各類因缺血或缺氧導致的疾病，視神經中風患者若能在黃金期內啟動療程，療效顯著，建議患者遵循醫師評估結果，每日固定1小時接受高壓氧治療，能促進受損細胞修復與功能回復，搭配藥物等其他輔助療法，更能獲得控制與改善。

呂姿瑢提醒具慢性病史的中高齡族群應定期接受眼底檢查，尤其糖尿病、高血壓或血脂異常者，建議進行視神經與視網膜評估，以早期發現、早期治療，任何單眼突發性視力模糊或視野變化，及早就醫，以把握治療契機。

