流感疫苗打氣翻2倍！ 5歲童染流感重症10天亡

記者林志怡／台北報導

流感疫情持續處於流行期，上週類流感門急診就診人次較前一週上升13.5%，腸病毒雖未進入流行期，但今年已累計有17例腸病毒感染併發重症確定病例，達近6年同期最高。疾管署副署長曾淑慧提醒，10月連假眾多，民眾出遊往來機會增加，出入公共場所務必注意疾病傳播風險，符合公費流感、新冠肺炎疫苗接種資格的風險民眾也應儘速接種。

上週流感死亡 新增16例

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，近期流感疫情呈現上升趨勢，以A型H3N2最多，其次為A型H1N1及B型流感，另上週新冠肺炎就診人次為1954人次，較前一週下降7.5%。

疾管署防疫醫師林詠青說，上週仍新增16名流感死亡個案，其中年紀最小的個案為南部5歲女童，本身無潛在病史，沒有接種過流感疫苗，9月中旬出現咳嗽、發燒等症狀，診所就醫後診斷為A型流感陽性，但就醫當天返家後持續高燒、意識不清、抽搐，急診就醫後診斷為流感併發腦炎。

林詠青表示，個案收住加護病房後，給予抗病毒藥物治療，PCR確診流感且腦部檢查發現有腦水腫，經醫院治療仍在9月底不幸過世，發病至死亡間隔10天，死因為流感重症併發腦炎。

出生4天嬰 染腸病毒重症

曾淑慧提醒，今年公費流感疫苗自10月1日起開打，迄今已接種106.8萬劑，是去年同期的2倍，新冠肺炎公費疫苗則累計有29.5萬人次接種，呼籲高風險民眾仍要接種疫苗。

另腸病毒疫情方面，上週新增1名新生兒感染併發重症個案。林詠青說，個案為南部4天大男嬰，有早產情況，出生後呼吸急促、活動力差，4天大時出現發燒，且醫院檢查PCR發現腸病毒，後來再出現嘔吐、肌抽躍、食慾與活動力不佳等症狀。

林詠青表示，經院方通報採檢，確診腸病毒伊科11型重症，9月下旬經醫院治療後症狀改善，目前已經出院，自發病至住院約1個月，提醒家長與照顧者，目前社區中持續有腸病毒疫情傳播風險，務必留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

