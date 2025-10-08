「挖土機超人」敗血症 不幸病逝 醫示警：肝硬化、糖尿病患者應避免涉水清淤

▲疾管署呼籲民眾與志工應落實作業時穿雨鞋、戴防水手套與口罩，避免赤手赤腳接觸污水或被鏽鐵割傷；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲「鏟子超人」熱心救災的同時，做好防護措施，及注意安全很重要。 （資料照，記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」投入災區清淤重建，桃園市挖土機行老闆林鴻森災後第一時間載運山貓、挖土機趕赴花蓮救災，不料感染引發敗血症，前天中秋夜宣告不治，消息震撼各界。醫師提醒，志工在投入災區前應先評估自身健康狀況，若免疫力不佳、患有慢性疾病，更要警覺感染風險，出現傷口擴大、紅腫熱痛、發燒或意識改變等警訊，務必立刻就醫。

抵抗力差易感染 災區醫療恐不便

台灣感染症醫學會副秘書長、林口長庚感染科主任謝顯森表示，洪災地區環境潮濕、污水橫流，常潛藏「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」等病原體，這類細菌存在於淡水與泥水中，一般人若感染，身體仍有能力代謝掉病原，但對於肝硬化、糖尿病控制不良、腎衰竭或洗腎患者來說，抵抗力較差，若有傷口接觸到受污染的水源，嚴重時就可能導致敗血症。

謝顯森指出，民眾若想加入「鏟子超人」行列，應先評估自身健康狀況。若慢性病控制良好、身體狀況穩定，相對安全；但若是患有無法短期改善的疾病，例如肝硬化、長期洗腎、或需固定服藥治療者，不建議親自涉水或進行重勞動清理，一來現場環境容易造成感染，二來若身體出狀況，藥物與醫療都不方便取得，反而可能危及健康。

對於在災區不慎受傷者，謝顯森建議，第一步應立即消毒與簡單護理，並保持傷口清潔乾燥，若只是輕微擦傷、沒有接觸髒水或污泥，可自行照護，但若曾碰觸污水、廢棄物或泥漿，即使只是小破皮，也應盡速就醫檢查，並諮詢醫療人員意見。一旦傷口出現紅、腫、熱、痛、範圍擴大、發燒，甚至意識混亂或譫妄等症狀，代表感染惡化，就應立即送醫治療。

即使小傷口如發燒 代表惡化應速就醫

疾管署也重申，災後污水與污泥尚未完全清除，恐增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病風險，呼籲民眾與志工落實作業時穿雨鞋、戴防水手套與口罩，避免赤手赤腳接觸污水或被鏽鐵割傷；飲食與飲水務必煮熟煮沸，勿食用泡水或變質食物；環境清潔可用漂白水50至100倍稀釋進行消毒，並確實洗手或以75%酒精乾洗手維持手部衛生。

