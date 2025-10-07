自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

凍卵技術精進 女性癌友仍可擁生育規劃

2025/10/07 05:30
凍卵技術精進 女性癌友仍可擁生育規劃

▲女性癌友除了抗癌之外，亦可善用資源進行生育規劃，為自己預留更多可能性；示意圖。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／黃筱秦

衛福部的醫療性生育補助已在今年9月上路！根據衛福部2022年的統計資料顯示，每10萬名女性，就有300多位小於40歲的乳癌患者。

癌症療程中對於生育功能影響最大的便是化學治療，根據統計，40歲以下乳癌女性在沒有任何防護措施下接受化療，有2-6成會停經。即便是有施打卵巢保護藥物，僅可降低化療後停經的機率，並不能做為生育保存的替代方案。

對未來保有更多彈性和自主權

至於原位癌的女性，雖不需化療，但仍要口服荷爾蒙藥物5年左右。隨著現代社會的晚婚晚生型態，許多女性被診斷出乳癌前尚未完成生育計畫，一轉眼就可能錯過了黃金生育年齡。

多數人對凍卵或試管嬰兒的印象仍留在要耗費很多時間，注射許多針劑，但實際上，現在的凍卵療程已經不需要等待月經來潮，可即時開始，從諮詢到取卵結束僅需要2週的時間，其中真正需要打針的天數約莫10天左右。所施打的針具也是越來越精巧細緻，另有長效藥物可供選擇，大幅提升患者的滿意度。

過去20年來持續有許多國際研究報告顯示，接受生育保存不會增加癌症死亡率或復發率！癌友可放心接受療程。

在醫療現場最常遇到的問題其實不是擔心延誤癌症治療，而是根本沒想過要不要生育這件事而猶豫不決。國外一篇針對女性自發性凍卵的滿意度研究顯示，約9成的女性表示，即使從未使用這些冷凍卵子，他們仍很高興自己做了這個決定！凍卵不代表一定要生產，不是為了服膺社會框架或傳統價值，而是自己對未來的計畫有更多彈性和自主權。

指定機構1次凍卵最高補助7萬

現在衛福部提供在指定機構接受1次凍卵療程有最高7萬元的補助，希望病友善用政府提供的福利，為自己預留更多的可能性。

（作者為彰化基督教醫院婦產部主治醫師）

