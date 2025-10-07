孩子暴牙父母別急 先從基本結構處理

▲圖4：術後16歲口內。（照片提供／楊慧瑛）

文／楊慧瑛

▲圖3：術後16歲。（照片提供／楊慧瑛）

暴牙是明顯的外徵，不僅造成孩子自我形象及自信心低落，連帶會影響某些發音的清晰度，進而影響人際關係的建立。看到自己的孩子暴牙，做父母的都會焦急，希望能趕緊改善。

▲圖2：術前12歲口內。（照片提供／楊慧瑛）

暴牙的原因有骨性、齒源性及口鼻壞習慣（例如張口呼吸、吸手指癖等）。治療前，需要謹慎診斷暴牙的原因。

▲圖1：術前12歲。（照片提供／楊慧瑛）

臨床上常見的暴牙，常因下顎的發育差，從側面觀會感覺下巴後收。理想臉的比例分3等份。我們將鼻子到下巴這一段稱為下1/3臉，也是口罩蓋住的部分。我們可以從唇角是否下垂、上下唇厚度是否協調、請孩子後面牙齒咬在一起時，如果幾乎看不到下面的門牙或是少於一半，我們稱為深咬，這代表下1/3臉的高度發育是不夠的。下巴後縮形成的暴牙，常與深咬、垂直高度不足是相關聯的。

下顎骨發育不足 可配戴活動板裝置

建議家長看到孩子暴牙擔心時，不要急著解決暴牙，先從基本結構處理。

臨床上有1名患者在國小6年級（12歲）因為暴牙尋求治療（圖1、圖2）經診斷為下顎骨發育不足所形成的深咬及暴牙。建議配戴功能性活動板裝置，引導大臼齒直立，建立上顎圓弧、對稱性的牙弓，配合成長期下顎骨的成長，前牙區的深咬獲得自然改善。

治療過程前10個月全天配戴，之後是睡眠時間為主，使用到第二大臼齒順利萌出，建立穩定咬合關係。

經過4年，口內從乳臼齒仍存在的混合齒列，轉變到28顆完整恆牙齒列。從外觀可以看到因下顎骨的健康成長，得到理想的顏面比例及好看的側面觀（圖3、圖4）。

（作者為天泉牙科矯正醫師）

