自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

孩子暴牙父母別急 先從基本結構處理

2025/10/07 05:30
孩子暴牙父母別急 先從基本結構處理

▲圖4：術後16歲口內。（照片提供／楊慧瑛）

文／楊慧瑛

孩子暴牙父母別急 先從基本結構處理

▲圖3：術後16歲。（照片提供／楊慧瑛）

暴牙是明顯的外徵，不僅造成孩子自我形象及自信心低落，連帶會影響某些發音的清晰度，進而影響人際關係的建立。看到自己的孩子暴牙，做父母的都會焦急，希望能趕緊改善。

孩子暴牙父母別急 先從基本結構處理

▲圖2：術前12歲口內。（照片提供／楊慧瑛）

暴牙的原因有骨性、齒源性及口鼻壞習慣（例如張口呼吸、吸手指癖等）。治療前，需要謹慎診斷暴牙的原因。

孩子暴牙父母別急 先從基本結構處理

▲圖1：術前12歲。（照片提供／楊慧瑛）

臨床上常見的暴牙，常因下顎的發育差，從側面觀會感覺下巴後收。理想臉的比例分3等份。我們將鼻子到下巴這一段稱為下1/3臉，也是口罩蓋住的部分。我們可以從唇角是否下垂、上下唇厚度是否協調、請孩子後面牙齒咬在一起時，如果幾乎看不到下面的門牙或是少於一半，我們稱為深咬，這代表下1/3臉的高度發育是不夠的。下巴後縮形成的暴牙，常與深咬、垂直高度不足是相關聯的。

下顎骨發育不足 可配戴活動板裝置

建議家長看到孩子暴牙擔心時，不要急著解決暴牙，先從基本結構處理。

臨床上有1名患者在國小6年級（12歲）因為暴牙尋求治療（圖1、圖2）經診斷為下顎骨發育不足所形成的深咬及暴牙。建議配戴功能性活動板裝置，引導大臼齒直立，建立上顎圓弧、對稱性的牙弓，配合成長期下顎骨的成長，前牙區的深咬獲得自然改善。

治療過程前10個月全天配戴，之後是睡眠時間為主，使用到第二大臼齒順利萌出，建立穩定咬合關係。

經過4年，口內從乳臼齒仍存在的混合齒列，轉變到28顆完整恆牙齒列。從外觀可以看到因下顎骨的健康成長，得到理想的顏面比例及好看的側面觀（圖3、圖4）。

（作者為天泉牙科矯正醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中