中秋熱爆 當心「烤肉危機」以免腹瀉纏身

昨日中秋節，台灣民眾喜愛團圓烤肉，但今年遲未轉涼，各地白天氣溫仍衝到30度以上。台北醫學大學急診學科審定教授、開業醫師高偉峰點出，天熱時烤肉，需注意高溫帶來的熱傷害風險，而吃太快則使嘴舌燙傷，另，中秋烤肉若食材保存不當、又沒烤熟，也特別容易吃壞肚子送急診，是腸胃炎高峰季節。

食物務必煮熟再吃

中央氣象署預報員李名翔指出，昨日南部平地、其他山區有午後對流發生，待雲系消散後，昨晚各地多可看到月亮，其他地區則整日晴朗，中部以北的天氣都不錯，昨晚西半部地區氣溫約25至30度左右、東半部地區25至29度，今年預計10月中下旬有機會轉涼，但都有待觀察。

對於民眾中秋賞月、烤肉活動，高偉峰點出，近期氣溫仍高，食材若保存不當，很容易壞掉，且有些民眾烤肉烤到最後，實在等不及，可能沒有完全烤熟就直接拿來吃掉，因此中秋節其實也是腸胃炎的高峰季節，急診在中秋節當天或第2天，特別容易出現拉肚子的個案，甚至有人拉到休克。

太急入口高溫燙舌

高偉峰還說，吃烤肉也需注意燙傷，且不只民眾一般能想到的被炭火、鐵架或油水噴濺造成的皮膚燙傷，很多人會因為吃烤肉吃太急，沒有注意食物的溫度，直接送進嘴裡造成嘴部、舌頭燙傷。

注意環境通風與喝水

此外，高偉峰表示，人體散熱仰賴傳導、輻射、對流、蒸發，當天氣悶熱、人又長時間待在高溫的炭火邊，很容易造成體溫進一步上升，且濕度高的情況下，汗水也不容易蒸發，人體不易透過汗水帶走熱量，提高熱傷害風險，民眾烤肉務必注意環境通風、水分補充與適時降溫。

高偉峰也提到，三高、服用抗組織胺或抗膽鹼藥物，或具有其他特殊疾病的民眾，相較於一般人更不容易出汗，而糖尿病等患者對於冷熱感比較遲鈍，很容易過於靠近熱源而不自知，進而造成燙傷的情況，民眾晚間從事烤肉活動時務必特別注意。

