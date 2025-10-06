竹科男結婚1年不孕 就醫檢查找回「生」機

▲精液檢查是男性生育能力的重要檢測項目；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

▲精蟲的數量和活動力會影響生育力；示意圖。 （照片提供／蔡樹衛）

40歲的王先生為竹科工程師，平時沒有規則運動且作息也不正常。1年前剛結婚，夫妻都非常想要小孩，卻遲遲沒消息，於是前來諮詢及檢查。經檢查後發現他的精蟲濃度過低，在討論後，先接受規律運動及調整作息，半年後，他的精蟲品質回到正常，接著在1年後，王太太成功懷孕。

不孕症的定義為夫妻或伴侶在有規律的性行為下且沒有採取避孕措施的行為，1年後仍無法懷孕。根據統計，大約有15%的伴侶深受不孕症困擾；男性不孕症的原因有先天染色體疾病、癌症、生殖系統阻塞、泌尿道發炎，以及靜脈精索曲張等原因。

請繼續往下閱讀...

精液檢查判定生育能力

評估不孕症時，精液檢查是男性生育能力的重要檢測，依據世界衛生組織（WHO）的精液檢查標準，主要包含幾個重要指標：

●精液體積：精液量約1.4毫升。

●精子數量：每毫升約1600萬。

●精子活動力：以正常方式游動前進大於30%。

●精子形態：正常形態的大於4%。

男性不孕的原因很多，不同原因有不同的治療方式，但在日常生活方面可注意以下幾點：

規律運動、調整作息改善

●適度減重及適度運動，避免抽菸、酗酒、熬夜及藥物（類固醇類藥物）

●避免高溫環境，如穿著太過緊密保溫的內褲、泡溫泉及泡熱水澡等生活方式。

●改善飲食習慣，避免菸、酒、加工類肉品，增加魚油、蔬果、全榖類澱粉、與維生素A和D的天然食物。

●減少使用塑膠容器，避免環境荷爾蒙干擾。

●減少生活壓力，長期壓力也會造成荷爾蒙失衡，影響精子品質。

若找到確定不孕原因，可以透過藥物或手術治療，甚至人工協助生殖方式，做人成功。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法