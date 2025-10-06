自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

沖洗傷口要用生理食鹽水？ 研究：使用自來水清洗即可

2025/10/06 05:30
沖洗傷口要用生理食鹽水？ 研究：使用自來水清洗即可

▲研究顯示，使用自來水沖洗傷口，感染風險與使用生理食鹽水的差異不大。（資料照）

記者林志怡／台北報導

受傷後要用生理食鹽水清洗傷口，再使用藥水等消毒並包紮，是許多民眾從小到大養成的習慣，但雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與其團隊研究分析指出，使用生理食鹽水清洗傷口，與使用自來水清洗傷口的感染風險並沒有顯著差異。

感染風險沒有顯著差異

該研究指出，團隊回顧12項研究，其中包括3330名患者，以及總計3352處傷口，就前述資料內容進行統合分析發現，使用生理食鹽水或自來水清洗傷口，造成的感染風險並沒有顯著差異，換言之，用自來水沖洗傷口的安全性並不比生理食鹽水來得低。

不過，譚家偉提到，團隊依據研究結果，詢問國內109名醫師的意見，其中10人本來就會用自來水清洗傷口，另99人堅持使用生理食鹽水，後續詢問這99名醫師，得知相關研究後，是否認為結果可信，其中54.5％表達同意。

但認為研究結果可信的醫師中，僅有37％表示願意改用自來水清洗傷口，至於其他醫師仍不願改用自來水，主要原因包括：認為使用生理食鹽水清洗傷口已是常規流程、不能更改，或是出於同儕壓力等，也有部分擔憂未使用生理食鹽水，未來若有醫療糾紛可能挨告，也有醫師認為現階段缺乏臨床指引，或在實務上很難跟患者解釋。

譚家偉說，他曾詢問水資源專家有關台灣自來水品質情況，該專家提到，台灣自來水廠輸出的水品質與國外相同，國人擔憂的主要是配送水管以及社區大樓管路是否乾淨，團隊回顧的12篇論文中，也包括印度、伊朗、巴西、香港等國家地區的研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中