潮熱盜汗 中醫靈活處方更勝AI

2025/10/05 05:30
▲青蒿清虛熱。（照片提供／高銘偵）

文／高銘偵

▲黃連清熱瀉火。（照片提供／高銘偵）

教學門診裡有2名患者主訴潮熱更年期症候群，住院醫師提問：「西醫治療更年期，一律都使用荷爾蒙治療，那為什麼中醫看同樣是潮熱盜汗，一個使用當歸六黃湯，另一個卻處方青蒿鱉甲湯?」

我回答他：「你問到重點，這也是很多人的疑問。舉例來說，瓦斯爐上燒水，一個鍋子火很大，而水是滿的，另一個鍋子的火沒有很大，但水快燒乾，這個時候會如何？」住院醫師說：「當然是一個是把火關小，另一個是加水」。

這也是當第一個病人抱怨她潮熱1個小時就發作1次，流汗到整個頭髮是濕的，一天要換4件衣服，口乾舌燥，飲水也不能止渴，臉易潮紅、牙齦浮腫、便秘、痔瘡易腫痛，皮膚摸起來潮濕，呈現是實火，所以使用當歸六黃湯，此方含黃芩、黃連、黃柏主要清熱瀉火。

第二個病人潮熱特別容易發生在夜間，抱怨夜間常熱醒、胸悶心悸、嘴巴破、皮膚乾，舌剝苔，呈現津液不足，也就是虛火，所以用青蒿鱉甲湯，此方含青蒿、地骨皮清虛熱，生地滋陰潤燥。

更年期治療 實火虛火有別

當然除了處方用藥，要注意辨別病人火到底從哪裡來，以及為什麼水會不夠？例如︰有些病人喜歡吃炸雞、麻辣鍋、麻油雞、桂圓、榴槤等容易上火的食物，這樣容易使火更加旺盛，這類病人要衛教「不要火上加油」，而日夜顛倒或長期熬夜晚睡讓水更加不足，這類病人則要衛教「不要捨不得睡覺，充足睡眠是補陰滋陰的不二法門」。所以中醫看不同的人，會處方不同的藥物及不同的衛教來治療。

臨床上，治療潮熱盜汗的藥物，還有知柏地黃丸、滋陰降火湯，依病人的症狀，靈活運用這些處方，這也才是中醫師的價值，不會被AI取代。

（作者為台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師）

