「左流右新」 流感疫苗接種3天破86萬劑

2025/10/05 05:30
「左流右新」 流感疫苗接種3天破86萬劑

▲疫苗接種踴躍的原因，主要是流感疫情提早進入流行期，提高了民眾警覺，再加上地方政府、醫療院所及媒體大力宣導，皆有助於提升接種率。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

「左流右新」接種熱潮持續，衛福部疾管署昨天公布最新統計，前天單日就有31萬8003人接種流感疫苗，開打短短3天累計已達86萬8203劑，相較去年同期接種數20萬6776劑，成長超過4倍；新冠疫苗昨日單日則接種7萬0173劑，累計接種數達24萬0572劑，比去年同期4萬9755劑，多出近5倍。

流感疫情緩升 秋節後持續監測

疾管署發言人曾淑慧指出，疫苗接種踴躍的原因，主要是流感疫情提早進入流行期，提高了民眾警覺，再加上地方政府、醫療院所及媒體大力宣導，皆有助於提升接種率。

中秋連假期間部分醫療院所仍提供接種服務，甚至設立接種站，但假期影響下，接種數字可能較平日下降；以10月3日為例，單日流感疫苗接種數達31萬劑，若趨勢持續，有望突破百萬劑，不過仍需視連假狀況而定。

雙病毒共舞 疫苗施打率須衝高

至於連假後是否會出現疫情高峰，曾淑慧表示，目前仍在監測中，流感疫情持續緩步上升，但疫苗接種與抗病毒藥物的擴大使用有助於抑制疫情影響；今年政府與地方合計採購將近700萬劑流感疫苗，可供應高風險族群與有需求的民眾。

