UCC輕症分流 不衝大醫院急診省600元

▲健保署醫務管理組組長劉林義說，「假日急症中心」比照基層與地區醫院收費，讓民眾能以平價、就近的方式處理輕症問題。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

▲為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，不同層級醫院的急診部分負擔各不相同。（資料照）

衛福部推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，盼藉此分流輕症患者、減輕醫學中心急診壓力，預計11月上路，對於民眾最關心的「看診要花多少錢」？健保署表示，UCC的部分負擔將比照基層與地區醫院急診，費用為150元，未來民眾若就近前往UCC看診，不衝大醫院急診，就能省下約600元。

假日急症中心預計11月上路

為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，不同層級醫院的急診部分負擔各不相同，基層診所或地區醫院為150元、區域醫院約400元、醫學中心則為750元。

健保署醫務管理組組長劉林義說，UCC定位為基層層級，比照基層與地區醫院收費，讓民眾能以平價、就近的方式處理輕症問題，而掛號費雖屬院所自主決定，但健保署已請地方衛生局協調，讓同一區域收費一致、避免價差過大。

UCC的就醫指引將以檢傷分級第4、5級患者為主，劉林義說，醫師公會全聯會與急診醫學會也正著手研擬民眾就醫指引，例如輕微外傷、發燒、腸胃不適等常見輕症，讓民眾清楚哪些狀況可到UCC就診，避免因輕症占用急診資源，指引初稿預計下週出爐。

UCC將以基層醫師輪值為主

劉林義說，在人力配置上，UCC將以基層醫師輪值為主，不會由醫院急診醫師支援，以免分散急診量能，基層醫師須先完成UCC教育訓練，健保署正與急診醫學會合作開課，輪班原則比照急診制度，每班以8小時為上限，不可同日兼輪日夜班，也不會出現「連上9天」的情況。

UCC試辦總經費約3億元，其中開辦與維運費約2200萬元、人力費約1.6億元、醫療費約1.14億元。醫師津貼部分，白班可領1.5萬元、夜班2萬元；護理師、藥師、放射師等人員白班津貼為4000元、夜班6000元，若遇4天以上連續假期，津貼將加倍給付。

