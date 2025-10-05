自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老溢酸水脹氣胸悶 胃疝氣治療趁早

2025/10/05 05:30
老溢酸水脹氣胸悶 胃疝氣治療趁早

▲因胃疝氣引起的脹氣、胸悶等症狀讓人非常不舒服；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／傅重睿）

文／傅重睿

老溢酸水脹氣胸悶 胃疝氣治療趁早

▲內視鏡顯示胃內反轉，旁邊一圈凹陷，即為膨入胸腔的胃疝氣。（照片提供／傅重睿）

68歲的蔡女士（化名）一直有胃食道逆流的問題，近來溢酸水、脹氣特別嚴重，還有胸悶的情形，經內視鏡檢查發現有明顯的胃疝氣，除給予藥物治療，也建議調整生活習慣及定期追蹤，以防併發症發生（如胃部扭曲、壞死）需要手術治療。

橫膈膜裂孔擴大 恐胃部移位

胃疝氣（Hiatal Hernia）是指胃的一部分經由橫膈膜裂孔上移到胸腔。正常情況下，食道穿過橫膈膜後連接到胃部；若橫膈膜裂孔鬆弛或擴大，就可能造成胃部移位。胃疝氣常見於中老年人，但也可能因肥胖、懷孕或腹壓增加而發生。

肥胖、懷孕或腹壓增加也會發生

◎胃疝氣的可能原因

●年齡增加造成橫膈膜鬆弛。

●腹壓上升：肥胖、便秘、慢性咳嗽或懷孕。

●先天裂孔較大或外傷手術造成結構鬆動。

◎胃疝氣的常見症狀：

●胃食道逆流：火燒心、胸口灼熱。

●胸悶或胸痛：有時類似心臟病。

●吞嚥困難或食物卡住。

●打嗝、脹氣，甚至咳嗽或聲音沙啞。

部分人可能沒有症狀，但若長期胃酸逆流，會導致食道炎、潰瘍，甚至增加癌症風險。

◎胃疝氣的治療

●保守治療（多數患者適用）：

1.藥物：如制酸劑、PPI(proton pump inhibitor)氫離子幫浦阻斷劑，減少胃酸。

2.飲食：少量多餐，避免辛辣、油炸與咖啡因。

3.生活：餐後不立即平躺，睡眠時床頭墊高。

●內視鏡治療：

透過內視鏡輔助技術處理胃疝氣，特色是無傷口、出血量少、復原快、住院天數短。適合不願接受傳統開刀，或需要快速恢復日常生活的患者。

●手術治療（少數患者）：

若胃疝氣過大或出現嚴重併發症，醫師可能建議修補裂孔或抗逆流手術。

◎預防與生活調整

●控制體重，減少腹壓。

●避免提重物，多吃高纖維食物、保持充足水分，避免因便秘用力排便而增加腹部壓力。

●戒菸酒，減少對食道的刺激。

●餐後休息至少2–3小時再躺下。

定期追蹤 以防胃部扭曲壞死

◎生活建議

●飲食方面：避免油膩、辛辣、咖啡因、碳酸飲料，採少量多餐。

●作息方面：保持規律睡眠，減少壓力，避免劇烈運動。

●定期追蹤：若症狀惡化，需就醫檢查。

胃疝氣雖不算罕見疾病，但若引起明顯胃食道逆流，應及早治療與改善生活習慣。透過飲食調整、體重控制與規律作息，大多數患者都能有效控制症狀，維持良好生活品質。

（作者為彰化秀傳紀念醫院肝膽胃腸科醫師）

