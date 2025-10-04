自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

籲加強兒童醫療 台大兒醫：少子化更要守護每個孩子

2025/10/04 05:30
籲加強兒童醫療 台大兒醫：少子化更要守護每個孩子

▲台大兒童醫院今年首度拍攝短片，盼讓社會重新認識兒科的價值。（翻攝自台大兒童醫院影片）

記者邱芷柔／台北報導

國內少子化趨勢下，兒科常被視為「夕陽科別」，台大兒童醫院院長李旺祚直言，這是一種誤解，「少子化永遠不是最重要的議題，反而是讓我們有更多機會把每個小朋友的照顧做得更好。」他強調，真正的挑戰在於政府長期對兒科醫療資源投入不足，導致嬰幼兒死亡率輸給日韓，「台灣花在兒童醫療的經費遠低於日本與韓國，這也是台灣嬰幼兒死亡率將近日本3倍的重要原因。」

資源不足 台嬰幼兒死亡率較日韓高

李旺祚指出，外界談到兒科，常直覺聯想到「少子化、很辛苦」，但核心問題不是孩子變少，而是資源不足。若有足夠支持，少子化反而是契機，讓孩子獲得更好的個別化照顧，逐年降低死亡率。他認為，兒科醫師肩負的不只是治療病童，還包括預防醫學與社會責任，「一個兒科醫師的一念之間，可能改變一個小朋友的一輩子。」

為了讓社會重新認識兒科的價值，台大兒童醫院今年首度拍攝短片，透過真實案例展現兒科醫師的專業與影響力。影片將在10月底的記者會正式發布，院方並邀請病童與家長現身，親自分享與醫師相遇的故事，傳達兒科醫師不是因為孩子少就失去存在意義，而是因為孩子的健康，價值更加重要。

兒醫招募 去年已回升

談到兒科醫師的招募現況，李旺祚坦言，前年狀況不佳，一度讓人擔憂兒科後繼無人，但去年已有明顯回升，許多醫學生在見習過程中深受感動，對兒童醫療充滿熱情，只要看到希望，看到兒科的使命與社會責任，他們仍然很願意加入。

李旺祚也特別強調，少子化不應被當作兒科沒落的藉口，而是提醒政府必須在預防醫學、創新照護、兒童健康政策上投入更多。「兒科醫師的價值，不只是降低死亡率，更是要讓孩子活得健康快樂。」他相信，只要社會願意看見兒科的關鍵角色，這個專業將不會是夕陽科，而會持續照亮孩子的未來。

