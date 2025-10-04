自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

防堵付費「代掛號」亂象 石崇良：破壞分級醫療 最高重罰25萬

2025/10/04 05:30
防堵付費「代掛號」亂象 石崇良：破壞分級醫療 最高重罰25萬

▲衛福部長石崇良表示，已責成醫事司發函各縣市衛生局加強稽查「代掛號」亂象。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

防堵付費「代掛號」亂象 石崇良：破壞分級醫療 最高重罰25萬

▲名醫的門診總是一號難求，衛福部將要求地方衛生局加強稽查，並避免輕症湧入醫學中心；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

民眾追求名醫，坊間出現「代掛號」服務甚至引發醫療黃牛爭議，衛福部長石崇良昨天表示，代掛號屬違法醫療廣告，最高可罰25萬元，且破壞分級醫療，衛福部正觀察醫院個別總額上路後的分流情況，若醫學中心仍湧入輕症，不排除將未經轉診的部分負擔由20%調高至50%。

擴大稽查 防堵程式搶號

名醫看診常常一位難求，讓業者嗅到商機，從過去的現場漏夜排隊，到現在的電商平台和專屬代掛號網站，服務費從數百元到數千元不等，儘管價格高於掛號費數倍，仍有不少求掛無門的民眾願掏腰包支付。

石崇良說，代掛號等於是替特定人掛號看病，性質上就是招攬病人，已屬違反醫療法的行為，依「醫療法」第84條可處新台幣5萬至25萬元罰鍰，已要求醫事司發函各縣市衛生局加強稽查。

代掛號不僅違法，也破壞分級醫療制度。石崇良說，要解決亂象會從兩方面著手，第1是要求醫院強化網路掛號系統，避免電子程式搶號；第2加強宣導分級醫療，提醒民眾不是所有病況都必須直奔醫學中心名醫，有需要再透過轉診。

未經轉診到醫學中心 部分負擔擬調高至5成

石崇良說，依「健保法」第43條規定，未經轉診到醫學中心本應負擔5成醫療費用，但目前實際僅收約2成，且僅針對藥費，檢查檢驗並未納入。未來若醫學中心仍充斥輕症、穩定的慢性病人，將考慮調高未經轉診的部分負擔至5成，讓醫學中心回歸收治急重難罕病的角色。

石崇良說，已責成醫事司發函各縣市衛生局加強稽查，衛福部將先觀察半年，檢視醫院個別總額實施後的病人分流效果，若分級仍未落實，就會考慮優先針對醫學中心加重部分負擔，讓醫療資源合理運用。

