秋季養生茶3階段攻略 初秋宜健脾 中秋滋陰潤燥 深秋重養肺

▲中秋滋陰潤燥茶。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲深秋養肺益氣茶。（照片提供／邱伯恩）

秋季是一個變化多端的季節，不只是外界環境，包括人體也是會隨這個季節而感受到明顯差異。不妨多喝養生茶，養脾祛濕、滋陰潤燥、養肺益氣好過秋！

▲初秋養脾祛濕茶。（照片提供／邱伯恩）

我們可以把秋季簡單區分成3個階段，分別是初秋、中秋與深秋。而這3個階段在傳統醫學上如何調養，各有不同。

▲秋天喝養生茶，有助養脾祛濕、滋陰潤燥、養肺益氣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

減少冰冷飲 多吃蘋果梨子

初秋是健脾的好時機，脾胃負責消化吸收食物內的營養物質，並把這些營養物質轉換成身體必需之能量。因此在飲食上我們必須減少過度食用容易刺激腸胃的食材，例如瓜類、油炸食物或是太多冰冷飲品，以免造成如腹瀉、腸胃炎的消化問題。這時節感冒也更容易發生，多吃蘋果、梨子等多汁食物，有助於改善消化系統。

中秋時節，這個階段也是滋陰潤燥的關鍵點，此階段恰好逢中秋佳節，我們往往會吃到許多油炸或是燻製加工的食物，建議不妨在飲食中加入一些潤燥的食物，例如蜂蜜、豆漿、梨子和白木耳等，並且要保持大量水分補充，這樣更能讓人維持營養豐富、精力充沛。

深秋的到來，通常代表天氣要轉冷了，往往也是流感高峰季節的開始。這時候肺部最容易受到影響，傳統醫學認為肺屬嬌臟，當肺氣失衡，人體就更容易患上感冒、流感、氣喘、過敏和其他呼吸系統疾病。在這個階段，我們可以多補充如南瓜、地瓜與菇類等食物，除了屬於當季食材外，也兼具有補充免疫力的效果。

吃南瓜、菇類 補充免疫力

◎秋天可以搭配的茶飲

●初秋─養脾祛濕茶

材料：陳皮3g、茯苓5g、薏仁10g

功效：健脾化濕、幫助消化、減少腸胃不適。

作法：將材料加水 600ml，煮沸後小火15分鐘即可。

●中秋─滋陰潤燥茶

材料：雪梨1顆（切片）、白木耳5g、枸杞5g、蜂蜜適量（溫飲時加入）

功效：滋陰潤肺、生津止渴，對應秋燥。

作法：雪梨與白木耳先煮20分鐘，關火後加入枸杞，溫飲時調入蜂蜜。

●深秋─養肺益氣茶

材料：人參鬚5g、黃耆5g、紅棗2枚（去核）

功效：益氣健脾、補肺固表，增強免疫力。

作法：加水800ml煮沸後，小火30分鐘，取茶湯飲用。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

