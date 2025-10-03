馬偕醫院OPAT 助急診降壓

▲民眾持OPAT藥單至門診注射室，由護理人員施打抗生素。（馬偕醫院提供）

記者邱芷柔／台北報導

為紓解急診壅塞壓力，健保署今年8月起將「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」9項適應症納入健保給付，而馬偕紀念醫院早在今年1月就率先啟動院內計畫，至今累計服務人數已達325人，平均每天可釋出3張急性病床，疏解急診壓力，病人治療滿意度也相當高。

馬偕急診醫學部主治醫師陳則豪表示，部分感染疾病患者雖需靜脈注射抗生素，但病情不一定要住院。以馬偕為例，最早開放肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎（軟組織感染）等病人，透過OPAT模式，病人每天回院注射1次，療程約3至5天，大多數患者完成1個療程後即可轉為口服藥，治療完成率超過9成。

每天可釋出3張急性病床

陳則豪說，OPAT有效為胸腔內科、感染科、腎臟科解決病床周轉率的問題，院內統計顯示，平均占床率減少3.7%，相當於每日可以釋出3張急性病床，收治急重症患患者。

根據台北馬偕資料，接受OPAT的患者中，70歲以上病人占4成，年紀最長為102歲，治療天數約2至6天，治療5天的患者占6成最多。

院方分享1例102歲病患，因輕微肺炎，接受OPAT治療，由家人每日陪同返院，既能在家休養，也完成療程並追蹤良好，病人與家屬都非常滿意。

馬偕一般內科暨感染科主任郭建峯強調，慎選適合的病人並合理使用抗生素是關鍵，對患者而言，可在舒適的注射室完成治療，不必長時間住院，也減少醫療支出；對醫院而言，則能靈活調度病床，緩解急診待床問題。

健保署自8月起，也將OPAT擴大至9大適應症，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染及醫療器材相關感染等。

陳則豪說，目前馬偕也導入智慧化資訊系統追蹤療程，未來希望OPAT能逐步成為臨床與慢性照護的常規治療照顧模式，既提高病人就醫便利性，也改善病床利用率。

