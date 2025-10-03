公費流感疫苗打氣旺 首日接種26.4萬人

▲10月1日流感疫苗首日接種，南投市衛生所一早即有不少民眾排隊等候施打。 （資料照，記者張協昇攝）

記者林志怡／台北報導

流感季提前報到，衛福部疾管署預估，整個10月都可能處於流感疫情持平或緩升階段，10月1日起開放「左流右新」的公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗接種。疾管署副署長曾淑慧表示，開打首日流感疫苗計接種26.4萬劑，新冠肺炎計接種8.2萬劑，均是去年同期的2倍。

疾管署說明，目前台灣流感型別以A型H3N2為主，其次為A型H1N1與B型流感，過去在10月疫苗開打、感染人數接近飽和後，疫情就會逐漸降溫，但今年門急診類流感就診人次已超過2年前的高峰，且受型別轉換影響，初步預估10月流感疫情可能會是緩升或持平。

新冠接種8.2萬劑 去年同期2倍

公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗10月1日起同步開打。曾淑慧強調，疫苗是傳染病防治最重要的手段，新冠雖還在低點波動，但國外疫情已逐漸增溫，公費疫苗開打首日在各醫療院所協助下，流感疫苗接種數達26.4萬劑，是去年開打首日13萬劑的2倍，創2021年分兩階段開打以來首日最高紀錄，新冠肺炎疫苗接種數也達到8.2萬劑，是去年同期約3.9萬劑的2倍。

此外，曾淑慧指出，疾管署今年總計採購686.5萬劑流感疫苗供民眾接種，且今年的疫苗株與台灣流行的病毒株相符，只要接種就有足夠的保護力，新冠肺炎疫苗也有約300萬劑，疫苗病毒株為LP.8.1，對台灣目前流行的病毒株也能產生足夠的保護力。

曾淑慧提醒，秋冬病毒活躍期來臨，流感與新冠病毒仍可能對民眾健康造成嚴重威脅，且疫苗接種後並不會馬上產生保護力，需要經過約1至2週的時間，因此呼籲65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等符合第一階段公費疫苗接種資格的民眾盡快接種。

