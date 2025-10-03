新冠3年超額死亡不到5% 全球前段班

▲國衛院最新研究顯示，台灣疫情期間超額死亡率均低於5%，防疫指標衡量也證實台灣是防疫表現較佳的國家。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

台灣在新冠肺炎疫情3年中，名列防疫前段班。國衛院最新研究顯示，台灣疫情期間超額死亡率均低於5%，防疫指標衡量也證實台灣是防疫表現較佳的國家。疾管署副署長曾淑慧則表示，新冠肺炎疫情後，衛福部也推動「防疫韌性3大計畫」，持續強化防疫量能，以因應可能的新興傳染疾病或再浮現疾病。

衛福部3大韌性計畫 抗新興傳染病

國衛院群體健康研究所研究員鄒小蕙說明，國衛院團隊架構新的防疫指標，除每月致死率、感染增長率、每10萬人口每月發病數等健康指標外，也納入失眠作為身心健康參考，另政府政策方面則有封鎖效率、疫苗覆蓋率、衛生系統政策等，社會經濟面向納入失業率、GDP損失，另也有健康教育項目。

鄒小蕙表示，根據前述10大防疫指標，團隊分析2020年至2022年3年期間34個國家的表現，發現34個國家的平均超額死亡率在2020、2021、2022年分別為9%、14%、11%，而其中2020與2021防疫指標表現為「理想」者，與表現「普通」者相比，超額死亡率可分別減少5.7%、12.9%，且台灣屬於超額死亡率相對較低的國家，是全球疫情肆虐下的「全民防疫」典範。

曾淑慧指出，新冠肺炎疫情過後，衛福部持續推動「防疫韌性3大計畫」，其中「特殊病原科技照護示範中心計畫」於台大、榮總、成大等3醫療院所設置示範中心，提供重度、死亡率高的新興或再浮現傳染病患者照護；「傳染病防治醫療網隔離醫院感染科量能提升補（捐）助計畫」則提供隔離醫院、核心醫院、重點照護醫院等感染管制醫院量能強化，給予設備（負壓隔離病房等）、感染管制人力相關補助。

曾淑慧也表示，衛福部也與其他部會合力推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，與環境部、農業部、內政部等相關部會合作，降低新興和再浮現傳染病威脅，讓國家防疫韌性做得更好，也將傳染病對民眾威脅降到最低。

